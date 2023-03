Jey Mammon, acusado de abuso sexual, rompió el silencio: “Yo no violé a nadie”

En un mensaje en Instagram, el conductor de televisión acusado de abuso sexual hizo su descargo. Aseguró que tuvo una relación con Benvenuto pero cuando este tenía 19 años.

El conductor de televisión acusado de abuso sexual Jay Mammon rompió el silencio en redes sociales y aseguró: “Yo no violé a nadie”. Sin embargo, si admitió haber tenido una relación con Lucas Benvenuto, aunque asegurá que el joven “tenía 19 años”.

“Yo no violé, yo no abusé, no drogué a ninguna persona jamás, nunca en mi vida, ni lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente”, publicó en su cuenta de Instagram su descargo sobre las acusaciones que sobre él que hizo públicas Lucas Benvenuto el miércoles pasado. Asimismo, contó que conoció a Benvenuto en una fiesta y que tuvo una relación con el denunciante cuando este tenía 19 años.

El conductor remarcó que conoce a Lucas y que no va a negarlo. Según describió, conoció al joven “el 25 de abril de 2009” y que no es verdad que él tuviera 14 años, cómo asegura Benvenuto, sino que en ese momento “tenía 16”. “En esa fiesta nos conocimos e intercambiamos algunas palabras. Hay testigos y videos. Todo esto que estoy diciendo se puede probar”, afirmó Mammon.

También se refirió al tweet de 2011 que, según el conductor, “se desmenuzo” para acusarlo. Sobre esa publicación, confirmó que el “ex Lucas” del que habla es Benvenuto y que mantenía un vinculo con él: “No voy a poner abajo de la alfombra mi vínculo con él que, en esa fecha, tenía 19 años”.

“Tampoco puse abajo de la alfombra la relación. Ibamos de la mano y nos besabamos en la calle”, indicó Mammon y contó que la relación duró hasta cuándo Benvenuto tenía “aproximadamente 25 años, entre idas y venidas”. El conductor aseguró que para él fue “un vínculo lleno de amor, de contención y consentimiento. Nada más alejado que de la violación, el abuso, de drogarlo, o nada de eso”.

Mammon expresó que “el tema de la edad, se los vuelvo a decir, tampoco es cierto”, en referencia a la edad que tenía Benvenuto cuando se conocieron, aunque no dio información sobre el tipo de vinculo que mantenían entre 2009 y 2011. Además, reveló que no tiene intención de llegar a un acuerdo entre las partes dado que “el daño que a mi se me esta haciendo es tan enorme que yo necesito el juicio a la verdad”. “Los elementos están y se harán cargo quienes tengan que hacerse cargo”, cerró el conductor.

Luego de que estallará el escandalo en relación a una organización que se dedicaba a la corrupción de menores, de la que Marcelo Corazza, exganador y actual productor de Gran Hermano, sería un presunto cliente, se conoció que el conductor Jey Mammón recibió una denuncia por abuso sexual como parte de la misma red, pero fue sobreseído en 2021 por la prescripción del delito.

“La denuncia de Lucas Benvenuto existió. Prescribió. Jey Mammon está sobreseído por la aplicación de la prescripción, que no es lo mismo que sobreseerlo porque no ocurrió el hecho. El hecho efectivamente ocurrió pero se aplicó la prescripción, por el tema de la cantidad de tiempo transcurrido. Pero está”, reveló Jorge Rial en Argenzuela, por Radio 10.

Según continuó el conductor, “la causa número tiene el número 53975/2020 y el sobreseimiento tiene fecha del 9 de marzo de 2021”. “La denuncia fue en 2020 y ya habían transcurrido 10 años. El chico tenía 14 en el momento del abuso y Jey 32”, añadieron desde el programa.

Fuente: Ámbito