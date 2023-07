Jimena Gómez, la joven que empapa e inspira al Valle de Uco con su arte: “No tengan miedo de hacer lo que les gusta”

Por Antonella Escobar.

En una entrevista, la joven sancarlina contó su historia, cómo comenzó a interesarle el arte y cuáles son sus metas para el futuro.

El arte es una forma de expresión creativa que poseen los seres humanos y es la capacidad que tienen para representar sus sentimientos, emociones y percepciones acerca de sus vivencias y el entorno que lo rodea.

En el Valle de Uco encontramos a muchas personas que se dedican a hacer arte, a través de la música, danza, escritura, artes visuales, y otras. Una de ella es Jimena Gómez , o más conocida como Jimena “Goart”.

Jimena tiene 22 años, es de San Carlos y desde muy pequeña se inclinó por el dibujo, la pintura. Siempre confiando a lo que le gustaba hacer, decidió dedicar su vida al arte y hoy por hoy se destaca por sus obras.

El Cuco Digital le realizó una entrevista, para conocer más sobre sus inicios, sus metas y qué le diría a las personas que aún no se animan a seguir sus sueños.

¿Desde qué edad te empezó a llamar la atención el arte?

Desde muy chica me comenzó a interesar el arte. Siempre desde niña me gusto todas las ramas artísticas, la música, bailar, cocer y diseñar ropa, reciclar muebles, y entre otros. A los 9 años yo insistí en que quería ir a unas clases de arte que daba una profesora a unas cuadras de mi casa y ahí asistí a clases de pintura por 4 años.

¿Por qué te gusta pintar y realizar bocetos?

Creo que pintar y dibujar se volvió una pasión, y un refugio desde muy pequeña. Me gustaba pasar horas y horas sola pintando, me concentraba tanto en pintar en cada color, pincelada, que me olvidaba de todo lo que sucedía a mi alrededor. Era mi manera de descargar, de desconectar cada vez que no me sentía bien, triste, enojada o feliz; pintaba con la música a todo volumen y para mi era y es una de las formas más curativas y terapéuticas más lindas que hay.

Para mí el arte es un mimo al alma que me genera tantas sensaciones inexplicables a la hora de pintar o dibujar. También se volvió una de las formas de conectar conmigo misma, de conocerme, de luchar con mis propios pensamientos negativos. He pintado obras llena de felicidad bailando y cantando, otras llorando, enojada y hasta sin motivación; eso es de lo que más me gusta, todo lo que uno siente y cómo cada obra se lleva un pedacito tuyo, es hermoso. El arte y como cada rama artística, o deportes, carreras, y entre otros, tiene sus altas y bajas, momentos donde te comparas con los demás, en los que te crees incapaz o que a nadie le va a gustar lo qué haces, son momentos donde luchas con tus pensamientos y que también son necesarios para el crecimiento personal.

Fotografía: cuadro creado por Jimena

¿Cómo se siente tu familia? ¿Te apoya en tus proyectos?

Si, toda mi familia y amigas me apoyan en mi labor como artista, siempre están ahí acompañándome y es de lo que siempre voy a estar agradecida a Dios y al universo por tener gente a mi alrededor que me apoya, que me incentiva a seguir adelante con el arte. Desde chica los padres de mis amigas, mi familia, primos y tíos, me acompañaban, me llevaban a dejar cuadros, a comprar los materiales, y acompañándome en cada exposición y momentos lindos dentro de este labor. Siempre hay gente que te tira abajo y dice que no podes vivir del arte, que no es una carrera y muchas cosas, pero también te encontras con gente increíble que sin conocerte te abren las puertas de sus casas, negocios o empresas para que le brindes tu arte, y te tratan de una forma que te hacen sentir tan especial y confían en vos sin conocerte.

¿Qué es lo que te inspira a realizar tus obras?

Mi inspiración para cada obra no está basada en algo específico, si no va más en aquello espontáneo que me surge en el momento a la hora de observar una imagen, al escuchar música, y también en ocasiones a pedidos de las personas que me realizan un encargue. Las mayorías de las obras que han surgido de mi propio gusto, han sido realizada a través de imágenes con expresiones que transmiten infinitas sensaciones.

¿Haz realizado pinturas o murales en el Valle de Uco?

Si, he realizado varios murales dentro del Valle de Uco, en casas, negocios, comercios, estéticas, y empresas y ¡Me encantaría seguir realizando más!

¿Cómo surgió la idea de subir tu arte en Instagram?

La idea de subir mis cuadros y bocetos a Instagram surgió en la pandemia, ya que veía como muchos artistas comenzaron hacer videos y subir a sus redes sociales su arte donde mucha gente lo veía y apoyaba, y también una gran forma de hacer conocer tu arte por muchas más personas. Y esto me ayudó a conseguir muchos trabajos en murales, cuadros y invitaciones a exposiciones.

¿Cuáles son tus metas y sueños?

La verdad que son varias las metas y sueños que tengo dentro de este labor, y siempre van surgiendo nuevas. Pero la meta principal que tengo por cumplir desde niña es realizar infinitas exposiciones de mis obras y murales por diversos lugares, pueblos, cuidases y países. El poder conocer lugares y a la vez dejar un poco de mi arte en cada lugar que tocas me parece algo increíble, y que muchas personas se sientan motivadas e identificadas con mis obras.

¿Qué mensaje le darías a aquellas personas que quieren empezar a realizar algo que les gusta pero aún les cuesta animarse?

Siempre tenemos esos miedos a hacer lo que queremos, a ser quienes somos, a ser criticados, que la gente no nos apoye o que no funcione. Nadie debería sentir miedo de ser quien es, de lo que quiere hacer. Hay que creer en uno mismo, creer en que eres capaz de lograr todo lo que te propones. Las personas siempre van a opinar y hablar de más, va haber gente que no le guste y eso está bien porque no todos tenemos los mismos gustos, y no podemos estar haciendo lo que les guste a los demás para agradarlos, porque también va a estar la gente que te va apoyar, que va a estar encantado con tu trabajo, gente a la que vas a inspirar.

No tengan miedo de hacer lo que les gusta, de mostrarlo, si crees en vos, en tu potencial todo es posible trabajándolo. Como dijo Emile Zola “El artista no es nada sin un don, pero el don no es nada sin trabajo”, todos tenemos un don, pero ese don nunca va a ser nada si no lo trabajas. Si queres aprender alguna rama artística, pintar, música, deportes, sobre estética, y muchas otras, debes trabajarla, practicar y practicar hasta no darte por vencido, porque todo es posible si lo trabajas con el corazón, si lo haces con pasión y amor. Si tus sueños son grandes es porque tu capacidad de lograrlo también lo es.

Y por último, quiero agradecerle a mi familia, amigos, conocidos y toda le gente que está ahí apoyando mi arte ¡Creyendo en mí, y mi arte!

Fotos: