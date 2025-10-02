Jimin deslumbró en el desfile de Dior y robó miradas en la Semana de la Moda de París

La Semana de la Moda de París siempre es un escaparate de lujo, tendencias y sorpresas, pero esta edición tuvo un protagonista inesperado: Jimin, integrante de BTS. El cantante surcoreano asistió al desfile de Dior y, con su sola presencia, logró que la prensa internacional y los asistentes giraran todas las miradas hacia él. Su aparición reafirma no solo el poder de la música K-pop en la industria, sino también la influencia de sus estrellas como embajadores de moda.

Vestido con un look sobrio y elegante, Jimin destacó por su impecable porte y por la naturalidad con la que se desenvolvió en el front row. Las cámaras no dejaron de seguirlo, y su nombre rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, demostrando una vez más que su magnetismo trasciende fronteras.

Dior y Jimin: una alianza de estilo

La relación de Jimin con Dior no es nueva. Desde que fue anunciado como embajador global de la maison, el cantante ha representado la mezcla perfecta entre tradición y modernidad que caracteriza a la firma. Su presencia en el desfile de Primavera-Verano 2026 refuerza este vínculo y consolida su papel como figura clave dentro del universo de la alta costura.

Además de su impacto visual, el artista simboliza un cambio en la industria: la moda ya no solo pertenece a diseñadores o modelos tradicionales, sino también a figuras de la cultura pop que conectan directamente con millones de seguidores. Jimin representa esa intersección entre lujo, juventud y globalización, donde la moda se convierte en un lenguaje universal.

El fenómeno Jimin en la moda

No es la primera vez que el integrante de BTS sorprende en el ámbito del glamour y el lifestyle. Cada aparición pública se convierte en un fenómeno viral, marcando agenda tanto en la música como en la moda. Su influencia es tal que los expertos coinciden en que cada elección de vestuario de Jimin tiene el poder de dictar tendencias entre sus fans y consumidores de lujo.

En París, no solo asistió a un desfile: se convirtió en el protagonista de la conversación, demostrando que su influencia va mucho más allá del escenario musical y que su nombre es ya sinónimo de elegancia global.

Fuente: MSn.com