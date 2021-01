Joe Biden es el flamante presidente de Estados Unidos

by | Ene 20, 2021

Entre los dirigentes presentes se destacaban los expresidentes Barack Obama, Bill Clinton y George W. Bush con sus respectivas parejas, Michelle Obama, la excandidata presidencial Hillary Clinton y Laura Bush; el vicepresidente saliente, Mike Pence, el líder republicano del Senado, Mitch McConnell y el senador demócrata y exprecandidato presidencial, Bernie Sanders.

Joe Biden asumió este miércoles como presidente de Estados Unidos con un discurso de unidad nacional, reconciliación y esperanza; mientras su vicepresidenta, Kamala Harris se convirtió en la primera mujer negra y de ascendencia asiática en ocupar ese cargo en una ceremonia de investidura marcada por el recuerdo aún vivo del ataque al Capitolio y la ausencia del exmandatario Donald Trump.

El discurso

“Este es el día de la democracia, un día histórico y de esperanza de renovación y de resolución. Estados Unidos fue puesto a prueba y estuvo a la altura del desafío. Hoy celebramos el triunfo, no de un candidato, sino de una causa, la causa de la democracia”, aseguró Biden en el discurso de inauguración de su mandato.

“La voluntad del pueblo fue escuchada y la voluntad del pueblo fue tenida en cuenta. Aprendimos que la democracia es preciosa. La democracia es frágil y, hoy amigos, la democracia prevaleció”, agregó.

Biden, quien pidió tolerancia y decencia y agradeció la presencia de dirigentes de la oposición republicana, prometió que avanzará “con rapidez y urgencia” para enfrentar las crisis que enfrentan los estadounidenses, principalmente la pandemia, que ya mató a más de 400.000 personas, y el derrumbe económica que ésta provocó.

El flamante mandatario también prometió “reparar las alianzas” de Estados Unidos en el mundo “para enfrentar los desafíos de hoy y mañana”.

Biden decidió cerrar su discurso con un “juramento sagrado ante Dios y todos ustedes” en defensa de los valores democráticos y a favor del “bien público”.

“Te doy mi palabra, siempre estaré a tu nivel. Defenderé la Constitución. Defenderé nuestra democracia. Defenderé a Estados Unidos y lo daré todo, a todos ustedes”, dijo antes de concluir: “Juntos escribiremos una historia estadounidense de esperanza, no de miedo. De unidad, no de división. De luz, no de oscuridad. Una historia de decencia y dignidad, amor y sanación, grandeza y bondad”.

Las reacciones

Este mensaje de reconciliación fue aplaudido por la oposición, que vio en la transición una oportunidad para dar vuelta la página tras el final turbulento de la Presidencia de Trump.

El senador republicano Mitt Romney calificó al discurso de Biden como “muy poderoso”, mientras que su correligionario Pat Toomey elogió el llamado a la unidad y la congresista Lisa Murkowksi consideró sus palabras “necesarias”, reportó la cadena CNN.

También la senadora Susan Collins destacó que el nuevo mandatario haya instado “a que nos unamos para dejar de vernos como adversarios, sino más bien como conciudadanos”, y se dijo “lista para trabajar con él (Biden) para avanzar en objetivos comunes”

El llamado a la unidad y la reconciliación de los estadounidenses fue una de las constantes de la ceremonia de investidura, que comenzó con un discurso de la senadora Amy Klobuchar sobre el clima de tensión política que vive el país.

“Cuando una turba irrumpió en este templo de la democracia, fue un despertar para muchos de nosotros”, aseguró la exprecandidata presidencial, Klobuchar, mientras comenzaba a nevar en un Capitolio decorado con las banderas nacionales y frente a los principales dirigentes del país.

“Este es el día en que nuestra democracia se levanta, se saca el polvo y hace lo que Estados Unidos ha hecho siempre: avanzar como una nación bajo un Dios indivisible, con libertad y justicia para todos”.

Los números musicales

Poco después, la cantante Lady Gaga, una de las artistas del país que apoyó con actos y conciertos a Biden en la campaña, tomó el micrófono y cantó el himno nacional, seguida de una actuación de Jennifer López, otra simpatizante de la fórmula demócrata.

También la poeta Amanda Gorman, una joven autora afroestadounidense cuya obra abarca el feminismo y la discriminación racial, leyó un poema a favor de la “reconstrucción, reconciliación y recuperación” del país.

“Ser estadounidense es más que un orgullo que heredamos. Es el pasado en el que entramos y cómo lo reparamos”, recitó.

