Jofré en la protesta contra la reforma: “Es muy feo que llegando a las fiestas nos esté pasando esto”

El dirigente del Frente de Todos fue otro de los tantos sancarlinos que participó de la movilización frente a la Legisltura.

Juani Jofré, referente del Frente de Todos en San Carlos y la provincia, estuvo junto a decenas de militantes en las inmediaciones de la Legislatura de Mendoza participando de la protesta contra la reforma de la Ley Provincial 7722.

Cerca del mediodía, el marco del tratamiento del proyecto que intenta modificar la norma, el ex funcionario departamental en comunicación con El Cuco Digital y relató lo que estaba sucediendo: “Los grande medios provinciales han dicho que hay 300 o 400 personas y la verdad que hemos superado las 4 mil tranquilamente”.

“Hay mucho enojo entre la gente; si bien la protesta es pacifica hay una sensación de miedo a la represión y como no se abre el dialogo y no se escuchan las voces de los que estamos afuera, hay mucha gente que está enojada (…) es una situación muy fea que llegando a las fiestas nos esté pasando esto, que tengamos que discutir o no discutir de esta manera y vivir esta situación. La verdad que es una tristeza enorme, sobre todo como militante político, que la Legislatura sea un lugar para venir a protestar y no un lugar donde podamos entrar, participar y decir lo que pensamos”, manifestó el referente.

Por otro lado, en relación a la propuesta que el Frente de Todos le hizo al Ejecutivo para acompañar la iniciativa que presentó, Jofré dijo: “Ha sido una especie de propuesta consensuada porque como en todos los espacios políticos tenemos diferentes formas de verlo; algunos lógicamente que no estamos conforme con la posición (…) vamos a intentar que viendo todo el movimiento de la gente en las calles, la expresión en las redes sociales, como se ha movilizado la gente en Alvear, en San Carlos, en Uspallata y otros puntos de la provincia, inclusive acá en la Legislatura, los haga revisar el planteo”, concluyó.

Nota relacionada: Jofré sobre la minería metalífera en Mendoza: “Tenemos otros caminos, posibles, sustentables y compatibles”