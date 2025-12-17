Jorge Narciso Marinero uno de los últimos peluqueros de la vieja escuela que sigue vigente en Valle de Uco

Además, mantiene la tradición de regalarles caramelos a sus clientes. En comunicación con El Cuco Digital contó sobre su historia.

Jorge Narciso Marinero, de 76 años y con más de 50 dedicados a la peluquería, se ha transformado en uno de los últimos peluqueros de la vieja escuela que quedan en el Valle de Uco y que dan pelea en una de las industrias que más ha crecido en los últimos años.

La peluquería se encuentra ubicada en Avenida Pellegrini, a metros de llegar a la intersección con calle Godoy Cruz, en el departamento de Tunuyán.

“Yo llevo varias décadas y, desde que empecé hasta ahora, mantengo esta tradición de abrir temprano y estar como hasta las 22 horas todos los días. Tengo clientes de toda la vida y es un gran agrado seguir atendiéndolos cada semana o cada 15 días”, comenzó hablando Jorge en una entrevista con El Cuco Digital.

“En mi peluquería conservamos todas esas máquinas y trabajamos con esas herramientas. Creo que esa es la gran diferencia que tenemos nosotros respecto al resto de las barberías que han surgido en el último tiempo”.

“Yo acá tengo los mismos sillones que adquirí cuando empecé y todavía los estoy utilizando. En esta peluquería seguimos afeitando a nuestros clientes, algo que ya no se usa en casi ninguna de las nuevas”.

“Tengo clientes que van desde los 70 a los 90 años y algunos que otros más jóvenes, pero son los que conservo de toda la vida y me siguen eligiendo. Así que, mientras tenga salud, vamos a seguir”.

“He tenido clientes de todo el Valle de Uco y es muy gratificante que, siempre que te ven, te saludan o directamente vienen solo a preguntar cómo estamos y cómo está todo. Así que creo que hemos hecho y hacemos un buen trabajo”, concluyó Jorge Narciso Narváez.

En la actualidad los cortes tienen un costo de $8000 en general y $7000 si son jubilados. Además la atención con caramelos que regala la casa.