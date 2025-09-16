Jornada sanmartiniana en el Museo Fuerte San Carlos: reconocimientos, danza y legado histórico

Asimismo, tuvieron la posibilidad de sellar y adquirir el Pasaporte Sanmartiniano.

El domingo 14 de septiembre, la explanada del Museo Histórico Fuerte San Carlos, en la Villa Cabecera, fue escenario de una jornada única en homenaje al Libertador General San Martín.

En este emotivo acto participaron el Intendente Alejandro Morillas, el Secretario de Gobierno Sebastián Garro, la Vicegobernadora Hebe Casado, Gabriela Testa, Presidenta del Emetur, miembros de la Asociación Sanmartiniana, autoridades provinciales y municipales, junto a vecinos en general que se acercaron para vivir este momento histórico. También estuvieron presentes la Banda Militar Granadero Chepoyá y la Guardia de Honor del Regimiento de Montaña 11 “Gral. Las Heras”.

El evento contó con la dramatización del Parlamento Sanmartiniano que fue interpretada por actores sancarlinos. La presentación del noveno libro del historiador local profesor Alberto Piattelli fue otro de los momentos destacados, constituyendo un aporte significativo a la cultura.

Además, las visitas guiadas al Museo Histórico Fuerte San Carlos permitieron a los presentes conocer más sobre el patrimonio histórico del departamento. Asimismo, tuvieron la posibilidad de sellar y adquirir el Pasaporte Sanmartiniano.

A continuación, dos personas que completaron este Pasaporte, recorriendo los 28 sitios históricos de Mendoza, fueron premiadas con reconocimientos especiales. Los ganadores recibieron una réplica del Poncho que el General San Martín recibió de mano de los pehuenches, y un Cuadro Representativo que conmemora el encuentro de ambos.

Seguidamente, la danza del Malambo, interpretada por el Taller Municipal, emocionó al público con su energía y tradición, y el cierre musical estuvo a cargo del cantante Jesús Sosa, coronando así una jornada inolvidable.

En el marco del encuentro, las autoridades destacaron el legado de José de San Martín. La Presidenta del EMETUR subrayó el impacto del Pasaporte Sanmartiniano en el turismo cultural, con actividades hasta 2027. La Vicegobernadora Hebe Casado enfatizó el orgullo provincial por la gesta sanmartiniana y la importancia de preservar los sitios históricos. Ambas autoridades reconocieron y agradecieron el trabajo de Alejandro Morillas, su equipo, y la Asociación Sanmartiniana.

El Intendente dio una cálida bienvenida y agradeció a todos los presentes, destacando la trascendencia de transmitir las enseñanzas de San Martín a niños y jóvenes. Manifestó el orgullo sancarlino por su participación en la cruzada sanmartiniana, resaltando la importancia de valorar y celebrar juntos su patrimonio histórico.

Fuente: Prensa San Carlos