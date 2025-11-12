Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 14, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 14, 2025

logo el cuco digital

Jornada sobre Derecho Penal: organiza el Colegio de Abogados de Valle de Uco

{"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":[],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":false,"containsFTESticker":false}
WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

El costo general de participación es de $5.000, mientras que para abogados junior y estudiantes se ofrece una tarifa reducida de $3.000.

El próximo miércoles 19 de noviembre de 2025, el Colegio de Abogados IV Circunscripción Judicial Valle de Uco, a través de su Comisión de Derecho Penal, organiza una Jornada de Derecho Penal en el Centro de Congresos y Exposiciones Carlos Alonso, ubicado en Tunuyán, Mendoza. El evento cuenta con el auspicio de la Universidad Champagnat y se desarrollará de 15:30 a 18:30 horas.

Durante la jornada se abordarán temas de gran relevancia para el ámbito jurídico provincial, como la creación del Tribunal Penal Colegiado de la IV Circunscripción Judicial, valoraciones críticas sobre la reciente reforma del Código Procesal Penal de Mendoza, y las modificaciones en la Justicia Correccional Penal. Estas temáticas serán presentadas y analizadas por reconocidos especialistas del ámbito judicial.

Entre los disertantes se encuentran la Dra. Belén Salido, jueza del Tribunal Penal Colegiado; el Dr. Marco Martinelli, también juez penal colegiado; y el Dr. Lucio Chaves, presidente de la Comisión de Derecho Penal de la IV Circunscripción Judicial.

La inscripción está abierta a través del formulario en línea disponible en este enlace, y también se puede realizar mediante correo electrónico a colegioabogadostunuyan@gmail.com o por WhatsApp al 2622-345845. El costo general de participación es de $5.000, mientras que para abogados junior y estudiantes se ofrece una tarifa reducida de $3.000. El alias para pagos es beben.espejo.seca.mp.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Un hombre de 80 años perdió la vida en el Manzano histórico

La Oficina Fiscal solicita colaboración para dar con el paradero de la menor Anahí Yazmín Ortubia Astudillo

Encuentran en Tupungato a 32 trabajadores viviendo en malas condiciones y con pagas muy bajas

Desbaratan punto de venta de estupefacientes en Tunuyán: detienen a “Pocoyó”

Aumentó el boleto de colectivo para media y larga distancia ¿Cómo afecta al Valle de Uco?

Avances en la causa que se investiga la muerte de José Luis Núñez: la defensa del imputado apunta a una “autopuesta” en peligro

Por los techos: así escapaba un hombre con una garrafa robada en Tupungato

Hoy, 8 de noviembre, el departamento de Tupungato celebra 167 años de historia

¡La Chaya de pavo más grande del país! San Carlos invita a disfrutar los sabores tradicionales

El padre y su hija que tienen botulismo en Tunuyán continúan en terapia intensiva con una evolución favorable

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO