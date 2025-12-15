José Antonio Kast obtuvo un contundente triunfo y será el nuevo presidente de Chile

En lo que fue la segunda vuelta, el candidato de la derecha chilena se impuso por casi veinte puntos, sobre la candidata oficialista y de izquierda Jeannette Jara.

El ultraderechista José Antonio Kast ganó este domingo las elecciones presidenciales de Chile, al derrotar por un amplio margen a la izquierdista Jeannette Jara. Según los datos del Servicio Electoral (Servel), el exdiputado ultracatólico, de 59 años, obtuvo el 58 % de los votos frente al 41 % de la exministra de Gabriel Boric.

El fundador del Partido Republicano se impuso en las 16 regiones del país, incluyendo bastiones de izquierda como Valparaíso y la Región Metropolitana, que alberga la capital, y obtuvo una distancia mayor en las zonas mineras del norte y las agrícolas del sur.

En un discurso ante sus simpatizantes, Kast agradeció tanto a los votantes como al excandidato libertario Johannes Kaiser por su apoyo en la segunda vuelta electoral. “Los chilenos están esperanzados de lo que vamos a hacer, a todos les digo gracias por este triunfo”, afirmó. “Voy a ser el presidente de todos los chilenos, hay algunos que están celebrando, otros tienen tristeza, angustia, pero Chile nos ha dado un mandato sin dudas”, estimó, además de reiterar como en la campaña que va a combatir la inseguridad.

“Encontrará una oposición firme”

Es la segunda victoria más amplia desde el retorno a la democracia, después del triunfo por 24,3 puntos de la expresidenta progresista Michelle Bachelet sobre la conservadora Evelyn Matthei en 2013. Kast, que hizo campaña a favor de la continuidad del general Augusto Pinochet (1973-1990) en el plebiscito de 1988, es el primer pinochetista en llegar a La Moneda en democracia. El único derechista en llegar al poder hasta ahora, desde el retorno a la democracia, fue el fallecido Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), quien había votado en contra de la permanencia del dictador.

Jara habló ante una multitud tras reconocer el triunfo de Kast. “Me comuniqué con el presidente electo para desearle éxitos por el bien de Chile y de todas las personas que viven en nuestro país”, indicó. “Estoy convencida que nuestra democracia se fortalece cuando respetamos la voluntad ciudadana”, agregó.

“Nos va a tocar ahora ser oposición. El camino de la unidad es el único camino que vale la pena. Hoy no hay espacio para el desánimo. Hay una tarea que continuar. Seremos una oposición propositiva y exigente”, detalló. Finalmente, la candidata le dirigió un mensaje al presidente electo: “En todo lo que sea bueno para Chile encontrará mi apoyo. En todo lo que sea retroceder encontrará una oposición firme, democrática y responsable”.

El rumbo del país

Nicolás Freire, doctor en Estudios Americanos por la Universidad de Santiago de Chile y académico en la Universidad Católica de Valparaíso, señaló a Página/12, que, muchas veces, quienes obtienen una distancia tan superlativa respecto del segundo lugar les despierta la ambición de querer ir más allá de lo que declaraban en su propio programa de medidas, como derechos sociales. En ese sentido, el analista piensa que todavía está por verse el rumbo que asume el país. “Si a partir de la distancia que le otorga el resultado electoral pretende aventurarse e ir más allá, lo que sin lugar a dudas hace presagiar es un gobierno con mayor fricción, con una oposición que a pesar de estar en su mínimo histórico, sigue teniendo un peso relevante al menos en el Senado”, explicó. “Desde ahí será la trinchera de la oposición para poder combatir desde el punto de vista legislativo cualquier avance que quiera Kast más allá de lo planificado”, remarcó.

A modo de balance sobre los resultados, el analista dijo que la victoria de Kast fue significativa al haber ganado en las 16 regiones y que las izquierdas se han olvidado de las luchas históricas que han dado en el mundo por los trabajadores y por la clase media, entre algunas de las posibles razones que mencionó acerca de la derrota de Jara. “El temor se apoderó un poco de la campaña presidencial, guiado por temáticas tan relevantes como seguridad, como migración, en donde Kast hizo un buen click en lo emocional y la candidata Jeannette Jara, trató de buscar explicaciones racionales. No se dio cuenta que para combatir el temor o para modificarlo y cambiarlo no basta con la racionalidad. Es un instinto primario que puede hacer que un elector se vuelque a votar en masa por un candidato que sabe tocar esa fibra, como lo hizo Kast”, agregó.

La campaña ha girado casi de manera monotemática en torno al aumento de la delincuencia y la migración irregular, pese a que Chile sigue siendo uno de los países más seguros del continente, con una tasa de homicidios de 6 por cada 100.000 habitantes.

Kast ha prometido la expulsión masiva de migrantes, tipificar la migración como un delito o la construcción de cárceles de máxima seguridad con aislamiento total para líderes del narcotráfico. El ultraderechista, que en su tercer intento consiguió llegar a La Moneda, tendrá que lidiar con un Legislativo sin fuerzas mayoritarias, donde el bloque de derecha y ultraderecha está a dos diputados de la mayoría en el Congreso (76 de 155) y empatado con la izquierda en el Senado.

La transición

Kast recibirá la banda presidencial el 11 de marzo en manos de Boric, su contrincante en las elecciones de 2021 y contra el que perdió por amplio margen hace cuatro años. El ahora mandatario saliente felicitó en una llamada de teléfono televisada al ultraderechista y lo invitó a desayunar este lunes en el palacio de La Moneda.

“Hoy le presento mis felicitaciones porque ha obtenido un triunfo claro y ha sido elegido Presidente de la República de Chile, y eso es una gran responsabilidad que hay que abordar con mucho cariño, humildad, y mucho trabajo. Siempre estaré a disposición para colaborar con los destinos de la patria”, dijo. “No le quepa duda que Chile es más grande que usted, que yo, que todos los que hemos pasado y se construye sobre la base de lo que todos han hecho antes y eso espero que usted en el ejercicio cuando le toque asumir el mando también lo inspire”, agregó el mandatario.

En respuesta, Kast agradeció el llamado y le pidió al presidente que sea transición ordenada y respetuosa. Minutos después, Boric habló al país desde el Palacio de la Moneda, donde garantizó un traspaso de mando en orden. “Quiero transmitirles que entregaremos el 11 de marzo un país en marcha. Un país que tiene un tremendo potencial. Y que al final del día, el progreso de Chile se construye sobre el legado de quienes nos precedieron. Y esos legados no son personales”, enfatizó.

El festejo de Milei y EE.UU.

El presidente argentino, Javier Milei, celebró la victoria de Kast. “Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del siglo XXI”, escribió en X.

Del mismo modo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, publicó en redes sociales: “Felicitaciones al presidente electo de Chile por su victoria. Estados Unidos espera colaborar con su administración para fortalecer la seguridad regional y revitalizar nuestra relación comercial”.

Fuente: Página 12