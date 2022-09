Joven limpia el médano, un lugar histórico de San Carlos y pide al pueblo tomar conciencia

Se trata de Gerardo Salinas. El vecino va cada fin de semana al lugar y recoge dos o tres bolsas de basura.

El Valle de Uco tiene una gran variedad lugares ideales para visitar y pasar agradables momentos, sin embargo, muchas veces eso se torna imposible debido a la contaminación de los espacios como consecuencia de la acción humana.

Algo así sucede en el médano de San Carlos, un sitió ubicado en La Salada, camino a las Hayquerías, que históricamente ha sido visitado por habitantes del departamento y turistas, pero que lamentablemente, en vez de ser cuidado, ha sido un “depósito” de plástico y diferentes tipos de residuos.

Por fortuna, siempre hay quienes llevan la delantera y toman iniciativas con el objetivo de cuidar y conservar el medio ambiente. Ese es el caso de Gerardo Salinas, un joven sancarlino que, viendo como se encontraba el lugar que visita desde niño, decidió emprender un intensa limpieza cada fin de semana.

El Cuco Digital dialogó con Gerardo, quien contó cómo inició y lleva adelante la tarea: “Como la mayoría de los sancarlinos conozco ese lugar desde que soy un niño; últimamente lo visito con más frecuencia porque los fines de semana voy ahí con el perro a jugar y con la Ailin; la verdad que nos agrada. Sin embargo, del lado donde está el santuario de la Difunta Correa la verdad que se ha acumulado mucha basura porque la gente que tiene devoción le lleva agua”, explicó.

El vecino mencionó que si bien el no es devoto de la Difunta, tiene un gran respeto por quienes sí lo hacen, por lo que al santuario no lo ha tocado ni lo va a hacer. “Lo que estoy haciendo es juntando las botellas que llevan tanto tiempo al sol, se han pinchado, vaciado y con el viento se han volado y están por todos lados”. “Voy un fin de semana y me propongo juntar dos o tres bolsas de plástico y de seguramente otras cosas que salen –he encontrado ropa, autitos, frascos de vidrio, de todo-. Recorro un poquito la parte norte, abajo, donde hay menos yuyos; he limpiado ahí y he limpiado gran parte alrededor del santuario. Ahora estoy por empezar a juntar una tela verde que han puesto para cubrir el santuario que se está degradando y volando para todos lados; como dije no tengo intenciones de tocar el lugar porque obviamente que lo respeto y respeto a la gente que va y deja sus intenciones ahí; lo que yo estoy haciendo es limpiar solamente alrededores. Estoy tratando de dejarlo un poco mejor de lo que lo encuentro siempre que voy”.

Por otro lado, Gerardo también mencionó que cada vez que se dirige hacía el médano, “en el camino, en las banquinas, hay mucha basura que la gente deja, bolsas enteras que se rompen y esa basura se desparrama por todos lados y se ve, por las cosas que hay, que son residuos domiciliarios. Entonces llamar a la gente a que tome conciencia de que esas bolsas no deberían estar ahí sino que hay sectores de disposición final para que no suceda eso”.

Por último, el sancarlino dijo que “estaría bueno que esta iniciativa que tome, replicarla en otros lados; también llamar a la gente del pueblo que tome conciencia de que ya no hay que ir a tirar y quemar basura en la entrada de las Hayqurías, porque la verdad que es una pena, es un lugar que frecuenta mucho el turismo, entonces por ahí empezar a tomar consciencia y desde la casa a clasificar la basura y empezar evitar esas cosas”.