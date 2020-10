Jóvenes del Barrio El Esfuerzo encontraron una billetera, buscaron a su dueño por Facebook y la devolvieron

by | Oct 21, 2020

El hombre que la perdió tenía alrededor de 2 mil pesos y documentación importante.

Dos jóvenes oriundos de San Carlos, que viven en el Barrio El Esfuerzo, salieron a correr la mañana del pasado viernes y encontraron una billetera tirada en la ciclovía, en el parque Raúl Alfonsín. Cuando llegaron a su casa, buscaron en el interior el documento y luego, rastrearon por el Facebook la identidad de la persona con el objetivo de devolvérsela.

“Estos chicos tuvieron un enorme gesto. El día viernes yo estaba buscando la billetera porque tenía que salir a pagar una boletas y en eso que estaba mirando por todos lados, me suena el teléfono, y era Ruth, una chica que me decía que había encontrado mi billetera y que la podía ir a buscar”, comenzó relatando Javier Bastías, dueño de la billetera a este medio.

Luego, el hombre continúo contando: “Me dijo que vivía en el Barrio El Esfuerzo, me pasó la dirección y me fui a buscarla. La chica me contó cómo la habían encontrado, y que había decidido sacar el documento y buscarme por el Facebook para devolvérmela”

“Yo tenía alrededor de 2 mil pesos, era plata para pagar unas boletas y además, documentación importante. (…) Qué lindo que tengan esos valores chicos jóvenes. Me la devolvieron con todo lo que había. Es muy lindo destacar la honestidad que tuvieron, es sumamente importante”, concluyó Javier.