Juan Elías, un niño de Tupungato que regala sus juguetes para que otros niños celebren el Día de Reyes

Por Antonella Escobar.

Juan Elías, de 8 años, oriundo del departamento de Tupungato, Valle de Uco, decidió realizar un gesto solidario en el Día de Reyes. El pequeño colocó una mesa en la vereda de su casa, desde antes de ayer, con todos sus juguetes para regalarlos a aquellos niños que quizá no recibieron nada en esta fecha especial.

En comunicación con El Cuco Digital, su madre Jorgelina explicó cómo surgió la iniciativa: “Tuvimos una charla donde él me decía lo que quería pedirle a los Reyes y me había pedido unos arcos para fútbol y un aro de básquet. De ahí surgió la conversación porque le mencioné que a veces te puede traer las dos cosas o una, e incluso hay niños que no reciben nada porque a los Reyes no les alcanzan los juguetes para todos los niños del mundo. Le dije que él tenía en su habitación dos cajas llenas de juguetes, no lo presioné y no quise que se sintiera obligado. Le mencioné que podríamos dar algunos para que otros tengan la felicidad de recibir un juguete en el Día de Reyes. Él me miró fijo y me dijo que no iba a hacer la cartita ni pedir nada para que alcanzara para todos”.

La madre le explicó que cuando uno da de corazón todo vuelve, porque Dios mira y escucha. “Soy muy creyente y le dije que ve las buenas obras y eso multiplica siempre y cuando lo dé de corazón. Le resalté que si no lo siente así, ya está”. Tras pensar en ello, Juan preguntó cómo podían concretar la acción. Su madre le propuso poner una mesa afuera y hacer un cartel. El niño pidió que en el mismo se escribiera: “Juan regala sus juguetes”.

Tanto su madre como su padre se sorprendieron por la decisión. Para difundir la iniciativa, recurrieron a las redes sociales y estados de WhatsApp, invitando a los niños a acercarse al lugar, ubicado en el centro de Tupungato.

La acción generó más gestos solidarios. “Vino una familia y trajo unos juguetitos de sus hijos para sumar con los de Juan Elías, eso me emocionó mucho, porque entendieron que hay que ayudar a otros niños para que tengan sus Reyes. Otro gesto bonito fue de una familia que le trajo un regalo a Juan Elías y él estaba muy feliz y agradecido”, contó Jorgelina.

La madre destacó que su principal enseñanza es que las cosas no son fáciles de conseguir y que, aunque tengan la posibilidad de comprarle lo que desea, se deben valorar. “Aunque a veces no se pueda comprar, que él vea que no todos tienen lo que los demás sí”.

Finalmente, Juan expresó que se sintió muy feliz al entregar sus juguetes. Hubo personas que se sacaron fotos con él, tanto niños como adultos que se acercaron para llevar juguetes a sus hijos, nietos o ahijados.

Por último, su madre informó que aún quedan juguetes y que el cartelito permanece en la ventana. Quienes deseen acercarse pueden tocar el timbre en cualquier momento.