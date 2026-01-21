Facebook X-twitter Youtube Instagram

Juanchi soñaba con cantar junto a Lázaro Caballero, y cumplirá su sueño en el Festival de la Tonada

Desde el entorno del joven de Tupungato confirmaron que será invitado, y cuál será la canción que canten juntos.

Juan Ángel Rodríguez “Juanchi”, tiene 18 años, es oriundo del distrito de Anchoris, Tupungato, y en los últimos días se hizo viral un video donde pedía cumplir el sueño de cantar con Lázaro Caballero, en el festival Nacional de la Tonada.

Silvina Lizondo, madre del joven confirmó a El Cuco Digital, que en las últimas horas, recibió un llamado del entorno del artista que se presentará en Tunuyán el sábado 31 de enero, donde le informaron que Lázaro invitará a Juanchi a cantar una canción.

“Fue el guitarrista de la banda el que se comunicó con nosotros y nos dijo que ese mismo día lo van a llamar a mi hijo para que conozca al artista,  esté en la prueba de sonido y practiquen la canción que van a cantar juntos, que es “Desde un ayer a un mañana”.

