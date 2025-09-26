Facebook X-twitter Youtube Instagram

Jubilaciones: este mes recibirán un aumento del 1,8 ¿Cómo queda el monto total?

Al monto inicial se le agrega un bono por setenta mil pesos.

A partir de octubre, todas las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares tendrán un aumento del 1,88%, en línea con la variación del IPC de agosto, de acuerdo con la publicación de las resoluciones 317/2025 y 318/2025 en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Con esta actualización, el haber mínimo pasa a $326.298,38, mientras que el máximo alcanza los $2.195.679,22. La Prestación Básica Universal (PBU) se eleva a $149.266,62 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) a $261.039.

A todos los haberes hay que sumarles el bono mensual de $70.000, que eleva la cifra mínima a $396.298,38 y la PUAM a $331.039. El refuerzo también alcanza a las pensiones por invalidez laboral. Este suplemento no se ajusta de manera automática y está congelado desde su implementación, a principios de 2024.

En cuanto a las asignaciones familiares, la AUH se fijó en $117.252 por hijo, mientras que la asignación por hijo con discapacidad asciende a $381.790. Los montos varían según los tramos de ingreso y la zona geográfica, con valores diferenciales en regiones como la Patagonia. Además, la ayuda escolar anual pasa a $42.039 en la mayoría de los distritos y a $83.797 en zonas especiales.

Fuente: Diario El Sol

