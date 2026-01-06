Facebook X-twitter Youtube Instagram

enero 6, 2026

Jubilados y pensionados: este es el calendario de pagos de enero establecido por ANSES

Los haberes recibirán un aumento del 2,4% a partir de la fórmula de movilidad vigente.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el esquema de cobros de enero para jubilaciones, pensiones y asignaciones, con fechas organizadas según la terminación del DNI. El calendario alcanza a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales y familiares.

En el primer mes del año, los haberes reciben un aumento del 2,47%, de acuerdo con la fórmula de movilidad vigente. Además, continúa el bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que cobran hasta el haber mínimo.

Jubilaciones, pensiones y asignaciones: cuándo son los cobros de enero según ANSES


Desde la ANSES informaron que se confirmó el calendario de pagos, según terminación de DNI, para enero de 2026 y detallaron que “las jubilaciones, pensiones y asignaciones percibirán un aumento del 2,47%, de acuerdo con la fórmula de movilidad”. A su vez, remarcaron que los jubilados y pensionados que perciben hasta el haber mínimo seguirán cobrando en enero un bono extraordinario de $70.000.

DNI terminados en 0: viernes 9 de enero
DNI terminados en 1: lunes 12 de enero
DNI terminados en 2: martes 13 de enero
DNI terminados en 3: miércoles 14 de enero
DNI terminados en 4: jueves 15 de enero
DNI terminados en 5: viernes 16 de enero

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: viernes 9 de enero
DNI terminados en 2 y 3: lunes 12 de enero
DNI terminados en 4 y 5: martes 13 de enero
DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14 de enero
DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de enero

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: viernes 9 de enero
DNI terminados en 1: lunes 12 de enero
DNI terminados en 2: martes 13 de enero
DNI terminados en 3: miércoles 14 de enero
DNI terminados en 4: jueves 15 de enero
DNI terminados en 5: viernes 16 de enero

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: lunes 12 de enero
DNI terminados en 1: martes 13 de enero
DNI terminados en 2: miércoles 14 de enero
DNI terminados en 3: jueves 15 de enero
DNI terminados en 4: viernes 16 de enero
Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 14 de enero
DNI terminados en 2 y 3: jueves 15 de enero
DNI terminados en 4 y 5: viernes 16 de enero

Montos de ANSES en enero: cuánto cobran jubilados y beneficiarios

Con la actualización de enero, la jubilación mínima se ubica en $349.299,32, que con el bono de $70.000 alcanza los $419.299,32, mientras que la jubilación máxima asciende a $2.350.453,71. La PUAM queda en $279.439,46, y con el refuerzo llega a $349.439,46.

Las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez alcanzan los $314.509,52 con bono incluido, y las pensiones para madres de siete o más hijos llegan a $419.299,31.

En cuanto a las asignaciones, la AUH se actualiza a $125.518, la AUH por Discapacidad a $408.705, y la Asignación por Embarazo queda en $122.471,72, completando el esquema de pagos definido por ANSES para enero.

Fuente: Diario Los Andes

