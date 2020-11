Juegos Culturales Evita: 12 tupungatinos alcanzaron la etapa provincial y 4 resultaron ganadores

by | Nov 12, 2020

Previamente, el Municipio llevó adelante la etapa local denominada “Juegos Culturales Tupungato”.

Los juegos culturales no pierden su esencia bajo ningún contexto, porque el arte es un motor que no se detiene y así lo demuestran cada año tupungatinos de diferentes edades que esperan con ansias participar de los “Juegos Culturales Tupungato” para luego pasar a las instancias provinciales y nacionales de los “Juegos Culturales Evita”.

“La verdad estamos súper contentos; una edición más de los Juegos Culturales, una edición atípica pero una edición hecha con mucho amor, con mucho cariño. Llevamos en esta tradición de los Juegos Culturales Tupungato 4 años, en donde participan niños, jóvenes y adultos mayores” expresó el director de Desarrollo Cultural, Marcelo Pulido.

El 2020 nos desafió en todas las materias y estos concursos no fueron la excepción; este año la convocatoria y la participación fue online y la premiación no cuenta con el tradicional viaje a Mar del Plata para quienes pasaban el concurso provincial, por lo que el funcionario Pulido explicó: “Desde el Gobierno de la Provincia lo que han hecho es dar una serie de capacitaciones, que en realidad esa es la finalidad de los Juegos Culturales porque cuando se hacía el viaje era para hacer una capacitación. Lamentablemente no puede viajar nadie ahora por este tema, pero si se capacitarán para seguir progresando que esa es la meta”.

En el Tupungato la etapa local es coordinada por el Municipio a través de las direcciones de Desarrollo y Gestión Cultural, y en esta oportunidad las categorías participantes fueron sub 15, sub 18 y adultos mayores, que se desenvolvieron en las disciplinas: dibujo, pintura, cuento, poesía, fotografía, canto solista y videominuto.

“Creo que es una manera de poder llevar la cultura y que participen distintos chicos de Tupungato de todas las localidades. Hemos generado un lazo la verdad bastante importante todos a través de la virtualidad, donde han podido expresar y hacernos conocer sus obras; poder participar de este concurso que es muy importante porque ellos muestran la creatividad artística que tienen en cada una de las disciplinas” destacó la directora de Gestión Cultural, Mónica Benítez y enfatizó : “Cada vez participan más los adultos mayores eso nos pone muy felices, ellos participan mucho de los talleres que se dictan en la Municipalidad y también tienen mucha experiencia en las disciplinas de literatura porque han participado en ediciones de libros y otras actividades que realizamos”.

Juegos Culturales Tupungato

Este año resultaron ganadores:

Pintura

Sub 18: Pamela Muñoz

Adultos Mayores: María Antonia Biasoni

Dibujo

Sub 15: Sara Escudero Kloster

Sub 18: Jessica Cazón

Adultos Mayores: Rosario Sánchez

Fotografía

Sub 18: Jennifer Albornoz

Adultos Mayores: Mario Miranda

Poesía

Sub 15: Julieta Barquesi

Sub 18: Sofía Cugno

Cuento

Sub 18: Victoria García

Canto Solista

Matías Nahuel Lobos

Isaías Lucero

Juegos Culturales Evita

Y luego de la instancia departamental, resultaron ganadores a nivel provincial.

Dibujo

Sub 15: Sara Escudero

Adulto mayor: Rosario Sánchez

Cuento

Sub 18: Victoria García

Poesía

Sub 18: Sofía Cugno

Desde el Gobierno de la Provincia de Mendoza exponen que estos encuentros tienen como objetivo fomentar la actividad artística y creativa entre niños, jóvenes y adultos mayores, generando mayores posibilidades de inclusión social e igualdad de oportunidades a través del arte. También buscan fomentar el intercambio entre artistas y rescatar las expresiones de cada lugar.

En la edición actual, el programa cumple sus 15 años de gestión ininterrumpidos promoviendo el arte y la cultura, poniendo en valor las identidades culturales locales y ejerciendo el pleno derecho de expresión y participación de jóvenes, adolescentes y adultos mayores en toda la Argentina.