Jueves 20 de noviembre: se suspenden las clases presenciales en el Sur y Valle de Uco

La medida rige para todos los niveles y modalidades en Malargüe, San Rafael, General Alvear, San Carlos, Tunuyán y Tupungato. En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con normalidad.

Debido a los pronósticos meteorológicos que confirman ráfagas de vientos Zonda y Sur, y siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) informa que para este jueves 20 de noviembre se ha determinado la suspensión de clases presenciales en los turnos vespertino y nocturno en las escuelas de todos los niveles y modalidades ubicadas en Malargüe, San Rafael, General Alvear, San Carlos, Tupungato y Tunuyán.

En el resto de la provincia el servicio educativo se brinda con total normalidad. En el departamento afectado, la actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.

Fuente: prensa Gobierno de Mendoza