Juicio por el crimen de Norma Carleti: hoy el jurado comienza a decidir el veredicto final

Luego de que los 12 miembros lleguen a un acuerdo unánime, se leerá su decisión final y el juez dictará sentencia. Ambas instancias serán transmitidas por YouTube.

El juicio por jurado que investiga la muerte de Norma Carleti, asesinada en su casa en marzo de 2018, está a un paso de concluir. Tras las últimas declaraciones y los alegatos de clausura que tuvieron lugar ayer jueves, este viernes el jurado comienza a decidir el veredicto final.

Según informaron desde el Poder Judicial de Mendoza, a las 9 el juez técnico David Mangiafico leería las instrucciones a los 12 miembros y posteriormente éstos pasarían a deliberar, instancia que puede durar horas o hasta días. El jurado tiene que llegar a un veredicto unánime, es decir todos deben estar de acuerdo para poder declarar culpables o no culpables a los 4 imputados. En caso de que 11 jurados estén de acuerdo en la culpabilidad de un acusado y 1 jurado no (a lo que se le llama jurado estancado) se le preguntará al fiscal si quiere volver a hacer otro juicio para ese imputado solamente; si el fiscal dice no porque considera que el pueblo de Tunuyán se expresó y que no va a volver a acusar, el imputado queda absuelto.

Una vez que el jurado tenga su veredicto, le avisará al juez y lo leerá. Tras ello, Mangiafico dictará sentencia. Estas últimas etapas serán transmitidas por YouTube.

Las declaraciones de Kevin y Alexis Guerrero

Ayer el juez técnico hizo lugar a que ampliaran su declaración indagatoria Kevin y Alexis Guerrero, ambos imputados por homicidio agravado por el vínculo y homicidio agravado por ser cometido por precio o promesa remuneratoria, en calidad de coautores. En la jornada del martes habían hecho lo propio los otros dos imputados, Leonardo Hisa (esposo de la víctima) y Juan Carlos Guerrero (padre de los dos primeros).

“No sé manejar”

El primero en hacer uso de su ampliación de declaración indagatoria fue Alexis Guerrero, quien afirmó su inocencia delante del jurado y relató cómo fue que quedó vinculado en la causa. “Una policía dijo que me vio manejar el auto y yo no sé manejar. Salí del trabajo y me avisaron que estaban detenidos mi viejo y mi hermano. A la policía que dice que me vio manejando el auto, recién me la topé en la comisaría. Ahí, otro policía que me custodiaba le dijo que yo era hermano de Kevin Guerrero. Yo creo que estoy detenido porque soy el hermano de Kevin”, dijo.

Alexis Guerrero respondió un breve interrogatorio por parte de su propia defensa en el que detalló lo que sabía sobre el hecho. “Recién supe lo que había pasado, luego de 15 días, cuando nos encontramos con mi hermano en el penal. Ahí él me cuenta que había ido a robar y luego se enteró que habían asesinado a Norma Carleti. Otro de mis hermanos fue sobreseído”, explicó.

“Fuimos a robar”

Kevin Guerrero, por su parte, dio una nueva versión en la que afirmó la hipótesis de un robo con un “compañero” del que no brindó identidad. “Fui con un amigo a robar. Ese domingo sacamos el auto cerca de las 23.30, lo sacamos empujando de mi casa, mientras mi familia dormía. Nos fuimos a la casa de la Norma y yo me llevé el teléfono de mi papá, porque sabía que desde penitenciaría me iban a llamar por la pulsera”, comenzó.

Luego dio su versión de lo ocurrido una vez en la casa de la víctima. “En el camino le fui explicando cómo era la casa y dónde podía buscar. Lo ayudé a entrar por la cochera. Yo me quedé afuera. Entró y yo escuchaba ruidos, no escuché ningún grito. Mi compañero salió con una mochila que yo agarré y me colgué por delante. La mochila tenía sangre y yo calculo que al haberla agarrado con las manos, de ahí sacaron el ADN”, señaló

Al igual que su hermano Alexis, Kevin Guerrero respondió sólo a las preguntas de su defensa. “Sólo tuvimos intenciones de robar, no llevábamos nada para matar. No voy a decir con quién fui a la casa de Norma, era un compañero de otros robos”, detalló y luego afirmó que una vez en la cárcel fue amenazado para dar otra versión que involucrara a Leonardo Hisa.