Juicio por el crimen de Norma Carleti: un perito expuso llamadas telefónicas de los imputados

El testigo reprodujo una serie de escuchas en las que la familia Guerrero y allegados se refieren al homicidio. También habló un oficial de la Policía Científica que fue el reconstructor encargado de la pericia que se llevó adelante en la casa de la empresaria.

El jurado popular que debe emitir un veredicto para determinar responsabilidades penales por la muerte de Norma Carleti ocurrida en marzo de 2018 en Tunuyán, escuchó nuevas declaraciones testimoniales este miércoles en el Auditorio Municipal Jorge Raúl Silvano. Allí se desarrolla el debate que preside el juez técnico David Mangiafico y que tiene en el banquillo de acusados al ex esposo de la víctima, Leonardo Hisa; los hermanos Kevin y Alexis Guerrero y el padre de Ambos, Juan Carlos Guerrero. Todos arriesgan la pena máxima por el homicidio de la empresaria.

Las escuchas

Un perito de la Policía de Mendoza describió cómo fue el análisis de las escuchas tele-fónicas de las líneas de los celulares de los imputados y los audios de algunas de ellas fueron expuestos ante el jurado. “Se secuestraron los aparatos y se extrajo la información que contenían cada uno de los aparatos, mediante softwares muy avanzados. Esto fue grabado en otro soporte y nos fue remitido para analizarlo”, explicó el experto al jurado sobre el acceso a la información.

Según el testigo, fueron 5 los celulares analizados: 3 eran de la familia Guerrero y 2 de la Norma Carleti. “En un teléfono Nokia de baja tecnología, revisamos las redes sociales y las cotejamos con las de un I-Phone más sofisticado que tenía mails, mensajes y audios”, detalló y agregó que luego se intervinieron líneas telefónicas y se sumó el análisis un teléfono de Leonardo Hisa.

El policía explicó que, del análisis de los mensajes, surgen discusiones de tipo económico que se fueron acentuando y que “generaron una tensión hacia febrero de 2018”. Luego, la fiscalía hizo escuchar una serie de audios. En uno de ellos, Norma Carleti se refiere a quien era su marido: “me propuso volver y está claro por qué quiere volver. Un psicópata no quiere a las personas, no sabe lo que es querer. Las personas son objetos que les sirven para sus intereses. Si yo hubiese querido volver, ya hubiera vuelto. Levanto un dedo y está otra vez conmigo”.

Otro audio de Hisa –enviado a uno de sus asesores contables- se refiere a una reunión que sostuvo con Norma y sus abogados. “Norma no tiene claro lo que firmamos en Carleti. Si ella te lo llega a pedir, que digas que me entregaste todo a mí. No tiene ni idea de lo que ha firmado. Aunque no me lo des, decile que me lo diste cosa que ella no pueda acceder a ese papel”.

También se dieron a conocer mensajes directos que sostenían Norma Carleti y Leonardo Hisa en cuanto al trámite del divorcio y la separación de bienes. “Mirá Leo, si vos tuvieras intenciones de arreglar, hubieses llamado para saber sobre la propuesta. Ya no engañás más a nadie, ya te sacaron la ficha. No nos pusimos de acuerdo, listo, el tiempo era hasta ahora. Tenés tiempo en el día de hoy, porque mañana ya firmo todo. Un año de espera ha sido más que suficiente, lamentablemente soy la que lleva las de perder. Esperé demasiado creyendo que ibas a querer un arreglo y me equivoqué”, le dice Norma a su esposo, 8 días antes del crimen.

El jurado pudo escuchar, a instancias de la defensa, una conversación directa entre Leonardo Hisa y Norma Carleti, en la que el imputado le dice: “iniciá el divorcio, hacé lo que tengas que hacer, presentá los papeles que tengas que hacer. Yo no quiero hacer daño. Si vos metés el divorcio, yo voy a meter el blanqueo”. En este punto el especialista dijo no haber escuchado amenazas físicas directas de Leonardo Hisa a la víctima.

Del análisis del teléfono de Hisa, el testigo explicó que se extrajo los registros de comunicaciones. “No se pudo visualizar los registros de llamadas en el periodo ubicado del 27 de febrero hasta el 6 de marzo. Contrastado con el registro de la empresa que prestaba el servicio, sí había un caudal importante de llamadas hechas en esas fechas”, indicó.

Para acceder las intervenciones de las líneas telefónicas, se requirió tramitar una autorización a autoridades judiciales nacionales. “Esquematizamos con un programa la relación de las comunicaciones entre líneas. Visualizamos las de Hisa y de Juan Carlos Guerrero, entre otras. Entre ellos había comunicaciones el día 3 y el día 4 de marzo de 2018, este último día se comunicaron cerca de las 21. También habían llamadas entre los teléfonos de Alexis y Juan Carlos Guerrero en diferentes horarios del 4 de marzo, la última de ellas a las 23.36”, puntualizó.

Durante la exposición jurada de este testigo, también se reprodujeron audios de las intervenciones telefónicas autorizadas después del hecho. En una de ellas, una hija de Juan Carlos Guerrero habla con quien era su pareja en ese momento y le dice: “necesito hablar con vos, pero no puede ser por teléfono. Ya leí tu declaración y toda la mierda que dijiste Gabriel. ¿Pensaste que mi viejo no se iba a enterar?, a lo que el joven responde: “yo no he matado a nadie, ustedes han sido”, refiriéndose a la familia Guerrero.

En otra de las escuchas autorizadas, el jurado pudo escuchar a Kevin Guerrero decir a su padre: “Lo único que nos caga es la declaración de Gabriel, dijo que se acostó a dormir y que yo me fui en un auto. Y la de al lado de tu casa, que dice que nos vio salir a mí y al Alexis el sábado a la noche”.

De las escuchas se desprendió que ya vinculado con el caso, Kevin Guerrero le dijo a su madre: “Va a quedar en homicidio simple. Una vez que me den la pulsera y cuando llegue el juicio me tomo el palo porque tengo todas las de perder. Los fiscales saben cómo fue la cosa, nada más que no tienen las pruebas”.

Una joven que por entonces sostenía una relación con Kevin Guerrero, también habló con este imputado por teléfono y una de sus llamadas fue analizada. En ella la joven le dice: “No sabés el pedo que me mandé, sé que te vas a enojar. Le conté a tu mamá lo que me contaste de “la vieja”. Alguien se lo tenía que decir porque tu mamá sufre mucho y yo no tengo la culpa de que todos le mientan a tu mamá”.

De las intervenciones telefónicas realizadas al teléfono de esa joven, surge un llamado de un interno penitenciario que conocía a Kevin Guerrero. Este sujeto le dice a la mujer: “el Kevin se fue de este módulo, se mandó cualquiera. Le dije que dejara de andar contando el giladón que se había mandado. Le dije que lo que había hecho no era un chiste, y él seguía contando. Después lo contó en otra celda. Yo le dije que me contara todo y yo tenía un grabador de voz y él me contó todo con lujo de detalle. En ese audio compromete a su papá, a Hisa y a él mismo. Hablalo al padre y decile que tengo este audio”, comienza explicando. Y sigue: “mirá, te voy a contar lo que me dijo el Kevin. Me contó que Hisa habló con el padre. Tenían que matar a esta mujer lo antes posible porque se iban a firmar unos papeles. El padre le preguntó si no tenía algún amigo para que vaya y haga ese trabajo. El Kevin llamó a un amigo que estaba con pulsera y ese amigo no quiso”. De acuerdo al testigo que se ocupó del análisis de estas intervenciones, los presos (que también fueron testigos en la causa) intentaban vender este audio por diferentes vías.

Las llamadas entre la entonces pareja de Kevin Guerrero y Juan Carlos Guerrero también fueron motivo de análisis. “Hay un chico que ha grabado a Kevin en la cárcel y quería negociar con ustedes, porque si no va a vender el audio. El boludo de Kevin ha estado contando todo y con ese audio lo dejan preso a usted a Hisa y a Kevin”, le dice la mujer a Juan Carlos Guerrero, quien le responde: “¿No le dijeron al choto este que se calle la boca? Voy a ir a verlo y lo voy a cagar a piñas al pendejo choto”. Sobre este audio, el perito puso el acento en que “hay una recriminación acerca de por qué Kevin está hablando”.

Las escuchas siguieron siendo ventiladas al jurado y otras de las que fueron puestas a consideración correspondieron a la llamada que sostuvieron Alexis y Kevin Guerrero (ambos imputados). “Qué has dicho en el audio que te han grabado. Andan buscando a dos más que has nombrado. Estoy preocupado con lo que va a pasar. Sos un bocón de mierda, estamos todos en cana, fíjate qué mierda hablás. Fijate y no hablés nada, pensá bien antes de hablar. Ya leí todo lo que declaraste y ya sabés muy bien que los teléfonos están pinchados. Al papi lo han metido por la carátula que han puesto, está re caliente por todas las cagadas que hablás”, le dice Alexis a su hermano.

A instancias de la defensa, el testigo aclaró que las comunicaciones entre los teléfonos de Guerrero e Hisa, eran frecuentes previos a los días cercanos a la muerte de Norma Carleti. En ese sentido, el perito corroboró con un informe hubo 52 comunicaciones en el mes de febrero, aunque explicó. “Se toma un margen próximo al momento del hecho. Se hizo un análisis en los días próximos a la comisión del hecho. Tomamos los días3, 4 y 5 de marzo de 2018”, dijo

Las primeras detenciones

Uno de los declarantes de este martes fue un policía que explicó lo ocurrido con la pulsera magnética con geolocalización que Kevin Guerrero portaba por entonces, por estar vinculado a otra causa judicial. Esta persona explicó al jurado que “hubo tres llamadas al teléfono consignado para localizar a Guerrero. La primera vez no respondió. En una segunda oportunidad atiende y dice que no había contestado porque estaba en una fiesta en el fondo de su casa. Y en una nueva llamada da otra versión y explica que había estado haciendo pesas. Al mismo tiempo, surgen los datos del Fiat 600 blanco visto en las inmediaciones de la casa de la familia Guerrero. Y a las 5 de la mañana se produce el allanamiento a la vivienda y se detiene a Kevin Guerrero”, explicó. Luego relató que con el avance de la investigación se ordenaron allanamientos en dos domicilios de Leonardo Hisa para dar con su paradero. “Dimos con él en el domicilio de su hijo, en calle Roca y en ese lugar lo aprehendimos”, contó.

Un funcionario penitenciario explicó cómo opero el sistema de monitoreo de la pulsera de Guerrero y los llamados que se realizaron, confirmando lo declarado por el testigo anterior. “Advertimos que la pulsera se había se había alejado del dispositivo de monitoreo en un horario no autorizado y por eso intentamos comunicarnos. Esto fue cerca de la medianoche. Desde que saltó el alerta, hasta que dimos con el portador de la pulsera, transcurrieron 40 minutos entre los últimos instantes del 3 de marzo y los primeros del 4 de marzo de 2018”, afirmó.

Este efectivo, a través de fotografías que mostró la defensa de Leonardo Hisa, reconoció una Ford Ranger, color gris plata, como el vehículo se movilizaba el empresario imputado. Este policía reconoció mediante informes policiales y video filmaciones que a la hora en la que ocurrió el crimen, Hisa estaba en su casa.

Las pericias en la escena del crimen

Por poco más de una hora declaró un oficial de servicio de la Policía Científica que fue el reconstructor encargado de la pericia que se llevó adelante en la casa de Norma Carleti, junto a una comisión criminalística. “En la parte externa de la casa no encontré nada de relevancia para nuestra labor criminalística. Ingresé por un garaje y luego encontré indicios, como el daño de una puerta que da a la cocina, una puerta interna a la propiedad. Tenía una huella de calzado, por lo que fue abierta con una patada”, comenzó describiendo.

Este testigo observó elementos tirados en la cocina, como anteojos y una tijera en el piso y cuchillos en la mesada. “Los cuchillos tenían manchas que parecían de sangre y que fueron preservados para cotejar. Uno de ellos estaba doblado. La forma de los cuchillos coincidían con las lesiones que tenía la víctima”, explicó.

El policía que declaró ante el jurado popular fue quien examinó el cadáver de la víctima y dijo haber encontrado signos de defensa. “Tenía lesiones en los brazos y los antebrazos. Se encontraba boca abajo, en el piso y al lado de la heladera”.

Acerca de los elementos que fueron encontrados en el lugar, describió que había “una computadora encendida y, junto a ella, había una especie de cartuchera con dinero y cheques y un celular. Un segundo bolso estaba en el comedor y 1.800 dólares, 36.000 pesos y tenía cheques, un certificado de depósito de un plazo fijo por otro monto. En esta parte de la casa había signos de una pelea”, detalló con el informe en mano y explicó que “los indicios llevan a pensar que la lucha comenzó en el living y terminó en la cocina. En las casas en las que hay robos suele haber un desorden mayor”.

Así sigue el debate

Al cierre de esta jornada del juicio, el juez David Mangiafico dispuso un cuarto intermedio hasta mañana a las 9, cuando el jurado vuelva a escuchar testimonios y tomar contacto con más pruebas ofrecidas por las partes. Se destacan el testimonio de expertos forenses que trabajaron con los imputados, el análisis de los perfiles genéticos de Kevin Guerrero, hallados en el cuerpo de la víctima.

Además, especialistas en soportes digitales y tecnológicos revelarán información extraída acerca del celular con el que habría sido grabada la supuesta confesión en la cárcel de uno de los hermanos Guerrero. Y un funcionario de penitenciaría explicará ante el jurado cómo fue secuestrado el teléfono que contenía este material.

Fuente: Poder Judicial de Mendoza