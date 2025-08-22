Juicio por la muerte de Facundo Almendra: el padre arriesga prisión perpetua (Transmisión en vivo)

Se realizarán los alegatos de cierre y podría haber sentencia.

El pasado 11 de diciembre del 2023, Cristóbal Almendra, luego de una discusión con su hijo Facundo, le propició un disparo de escopeta calibre 28 en la zona del tórax. Producto de la herida, el joven permaneció en terapia intensiva del Scaravelli, hasta el día 30 de diciembre, cuando finalmente falleció.

Desde comienzos de esta semana, en el Polo Judicial Penal de la provincia de Mendoza, se está llevando adelante el juicio, donde un jurado de 12 miembros debe decidir si es culpable o no del hecho por el que se lo acusa.

El acusado está imputado por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por el uso de arma de fuego. En caso de ser encontrado culpable por parte del jurado, la única pena posible para este caso es perpetua.

Desde el Poder Judicial informaron que en caso de ser condenado, cumplirá condena en el domicilio que ya tiene fijado.