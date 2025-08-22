Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 22, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 22, 2025

logo el cuco digital

Juicio por la muerte de Facundo Almendra: el padre arriesga prisión perpetua (Transmisión en vivo)

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Se realizarán los alegatos de cierre y podría haber sentencia.

El pasado 11 de diciembre del 2023, Cristóbal Almendra, luego de una discusión con su hijo Facundo, le propició un disparo de escopeta calibre 28 en la zona del tórax. Producto de la herida, el joven permaneció en terapia intensiva del Scaravelli, hasta el día 30 de diciembre, cuando finalmente falleció.

Desde comienzos de esta semana, en el Polo Judicial Penal de la provincia de Mendoza, se está llevando adelante el juicio, donde un jurado de 12 miembros debe decidir si es culpable o no del hecho por el que se lo acusa.

El acusado está imputado por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por el uso de arma de fuego. En caso de ser encontrado culpable por parte del jurado, la única pena posible para este caso es perpetua.

Desde el Poder Judicial informaron que en caso de ser condenado, cumplirá condena en el domicilio que ya tiene fijado.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Varios detenidos tras el brutal ataque a tiros en San Carlos: el joven está en grave estado de salud

Una riña callejera en San Carlos termino con un herido grave: recibió un disparo en la cabeza

Sacrificarán al caballo Don Nelson: se trata de uno de los caballos más taquilleros del último tiempo

El “Kaká” y el “Oso” nuevamente detenidos: estarían involucrados en el ataque a tiros del pasado lunes en Eugenio Bustos

Dos camiones de reconocidas empresas de la zona chocaron esta mañana en Tunuyán

Campo Los Andes: volcó una camioneta y una mujer resultó herida

Alerta de zonda para el Valle de Uco: cuándo puede soplar y qué otras áreas se verán afectadas

Una ex reina acusada penalmente tras sus dichos por la muerte de un hombre en Tunuyán

Narcomenudeo en Tunuyán: dos hombres que operaban en la zona de la Sidrera quedaron detenidos

Video: la policía busca a dos mecheras que quedaron grabadas tras robar un peluche en San Carlos

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO