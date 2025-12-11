Julio Totero: “la minería va a permitir elevar la pirámide salarial de los mendocinos”

El empresario referentes del sector industrial y metal mecánico de la provincia, habló con El Cuco Digital de los beneficios y de cuando comenzaría a producirse cobre

En la jornada de hoy jueves, el Gobierno de Alfredo Cornejo promulgó el Proyecto Minero San Jorge y en ese contexto con El Cuco Digital, dialogó el empresario Julio Totero, referente del sector industrial y metal mecánico de la provincia de Mendoza y presidente de Sur Técnica, quien habló de los beneficios que traerá la minería, los años de producción y cuándo comenzaría a funcionar a pleno San Jorge, entre otros puntos.

“En lo personal, hace más de 20 años que yo me vengo interiorizando en el mundo de la minería; he estado en lugares donde se hacen las explotaciones y he visto con qué seguridad y cuidado trabajan, no solo en las provincias donde ya hay minería, sino también en el exterior“, comenzó diciendo el empresario.

Además, dijo: “En mi caso, la empresa que manejo es una de las que fabrica insumos para las mineras, y eso me ha hecho conocer mucho más y mejor la actividad minera”.

“Los más conocedores de la materia hace años que vienen trabajando en la implementación de la minería en la provincia, porque saben que hay un gran potencial para explotar y para generar un montón de beneficios a la población. No tengo dudas de que aprobar la minería en Mendoza es un gran paso para el desarrollo y crecimiento de la provincia“, aseguró Totero.

“Esto va a traer muchas cosas buenas para Mendoza. San Jorge es un proyecto de casi 20 años, pero durante todos esos años seguramente se encontrarán nuevos yacimientos para seguir explotando, y eso permitirá que la misma empresa trabaje más años o que aparezcan nuevas“, explicó el empresario.

“Por año, se calcula que San Jorge va a generar unos 400 millones de dólares en exportación. Esa cantidad de dinero es la que ingresará al país, y la realidad es que la empresa no se lleva todo, como dicen los que no quieren la minería. Como máximo, se llevará un 40 % de la producción; el resto son los costos de extracción, el traslado y la exportación. Es importante aclararlo, porque esa es la verdad.”

Seguidamente expresó que: “Hoy se habla de esa cantidad de dinero, pero si a eso le sumamos más empresas como las que pueden aparecer en Malargüe, por ejemplo, el número que ingresará al país por las exportaciones mineras será mucho más grande todavía”.

“Con ese ingreso no tengo dudas de que comenzará a verse un progreso en la provincia, se podrán hacer más obras que hoy la provincia no puede hacer por falta de plata, se podrá apoyar otros sectores y creo que lo más destacado es que se va a mejorar la pirámide salarial de todos los mendocinos“, afirmó Totero.

Respecto a la puesta en marcha del proyecto San Jorge, el propio empresario especuló y dijo: “luego de la aprobación y saber que el escenario está transitable, ahora se comenzará a trabajar en la construcción de toda la estructura y calculo que eso podría demorar unos dos años y recién en tres comenzaría a sacar cobre”.

“También vamos a ver que aparecerán nuevas empresas que realizarán las exploraciones en el Sur de la provincia, algo que comenzará a dar desde ya mano de obra y trabajo a los mendocinos; no tengo dudas de que la minería va a ser un vector de crecimiento para Mendoza“, concluyó Julio Totero.