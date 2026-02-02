Facebook X-twitter Youtube Instagram

febrero 7, 2026

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

febrero 7, 2026

logo el cuco digital

Juntada de firmas para defender la Ley de Glaciares en un espacio del Festival de la Tonada

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Organizado desde un grupo de vecinos, las firmas pretenden expresar el rechazo del pueblo a la modificación dea Ley de Glaciares.

Durante las noches de festival y en la jornada de Vendimia, en un stand ubicado en el ingreso a la zona de peña, vecinos de Tunuyán llevan adelante una junta de firmas para frenar la modificación, por parte del Ejecutivo Nacional, de la ley que protege a los glaciares.

En el espacio se brindó información sobre la importancia que tiene dicha ley para zonas como el Valle de Uco, ya que protege nuestras reservas de agua.

La juntada de firmas continuará hoy durante la noche de Vendimia y se invita a todo el pueblo a sumarse.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Accidente fatal en San Carlos: el vuelco de una camioneta deja un hombre fallecido y una mujer herida

Investigan la muerte de una anciana en Tunuyán: se habla golpes y de abuso sexual

Peligrosos, violentos y denigrantes comentarios contra la reina de San Carlos en una reconocida radio de Mendoza

Se conoció la identidad del hombre que murió ayer tras un vuelco en San Carlos

La anciana fallecida en Colonia Las Rosas podría haber sido atacada sexualmente por más de una persona

“O canto tonada o no canto nada”: una multitud en el gran cierre del Festival de la Tonada en Tunuyán

Un hombre sufrió la amputación de una mano y un dedo de una pierna y su familia pide comida en la calle para sobrevivir

Una mujer robó mercadería de un comercio en Tupungato y terminó detenida

Un motociclista en terapia intensiva tras accidentarse en San Carlos 

Habló la fiscal que investiga la muerte de la anciana: “La víctima estaba muy lastimada y estamos investigando las causas”

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO