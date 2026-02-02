Juntada de firmas para defender la Ley de Glaciares en un espacio del Festival de la Tonada

Organizado desde un grupo de vecinos, las firmas pretenden expresar el rechazo del pueblo a la modificación dea Ley de Glaciares.

Durante las noches de festival y en la jornada de Vendimia, en un stand ubicado en el ingreso a la zona de peña, vecinos de Tunuyán llevan adelante una junta de firmas para frenar la modificación, por parte del Ejecutivo Nacional, de la ley que protege a los glaciares.

En el espacio se brindó información sobre la importancia que tiene dicha ley para zonas como el Valle de Uco, ya que protege nuestras reservas de agua.

La juntada de firmas continuará hoy durante la noche de Vendimia y se invita a todo el pueblo a sumarse.