noviembre 3, 2025

logo el cuco digital
Junto a Adorni y Santilli, los dos nuevos ministros, el presidente Milei encabeza una reunión de gabinete

El encuentro se realiza previo al viaje de Milei a Estados Unidos, donde intentará reunirse nuevamente con Trump.

Tras un fin de semana de cambios estructurales, el presidente Javier Milei se reúne por estas horas con el nuevo equipo que diseñó y que lleva a Manuel Adorni en traje de jefe de Gabinete, a Pablo Quirno como flamante Canciller, y a Diego Santilli al frente del Ministerio del Interior.

Se trata del debut oficial del nuevo Gabinete anunciado durante el fin de semana y definido para encarar el segundo tramo de la gestión, con la mente en las reformas de segunda generación. Sin Guillermo Francos, Lisandro Catalán ni Gerardo Werthein, el libertario convocó a su equipo para debatir la agenda legislativa de noviembre, con fuerte hincapié en el Presupuesto 2026, y las próximas medidas económicas.

Esta mañana, pasadas las 7.35, el primero en llegar a Balcarce 50 fue Manuel Adorni, seguido por el jefe de Estado que desfiló por el Salón de Bustos a las 9.

Del plantel regular, los flamantes ministros Quirno y Santilli desfilaron por la alfombra roja pasadas las 9.15. La novedad fue la presencia del fotógrafo Walter Carrera en la antesala al intercambio para retratar a cada uno de los presentes a excepción del asesor presidencial, Santiago Caputo, que eludió los flashes.

Desde las 9.30, en el Salón Eva Perón de Casa Rosada, los ocho ministros y el jefe de Gabinete se dan cita junto al mandatario y las secretarias Karina Milei (general de la Presidencia) y María Ibarzabal Murphy (Legal y Técnica).

Asimismo, asisten Sandra Pettovello (Capital Humano), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Diego Santilli (Interior), Luis Caputo (Economía), Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa), Mariano Cuneo Libarona (Justicia), que con algunos minutos de demora, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili. El único ausente con aviso es Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), con agenda en Madrid.

Además participan el titular de la Cámara de Diputados, Martin Menem, quién reafirmó su lugar luego del triunfo electoral del domingo, y el asesor presidencial. Pese al pedido de varios funcionarios, este último continuará asesorando al libertario desde las sombras.

Fuente: Infobae

