La agenda completa de Los Pumas en el Mundial de Rugby Francia 2023: partidos, horarios y todo lo que hay que saber

Argentina está en los pasos finales de la preparación rumbo al debut en el Grupo D frente a Inglaterra en Marsella el próximo sábado 9 de septiembre.

La preparación de Los Pumas llegó a su fin y el debut en el Mundial de Francia 2023 está a la vuelta de la esquina. La selección argentina de rugby integrará el Grupo D junto a Inglaterra, Samoa, Chile y Japón con el sueño de meterse entre los mejores ocho del certamen y así tener una nueva cita con la historia grande del deporte. Con el australiano Michael Cheika como entrenador, el combinado nacional buscará superar la vara que dejó la camada del 2007, que logró el tercer puesto.

En los últimos amistosos previos a la competencia, Argentina cayó con Sudáfrica por 24-13 y luego viajó a Europa donde derrotó 62-3 a España en Madrid. Los Pumas usan la ciudad de La Baule, ubicada en 450 kilómetros al oeste de París sobre la Côte d’Amour, como base para su estadía en territorio francés, y el complejo deportivo Jean-Gaillardon – Les Salineslos arropa durante su participación. Esta instalación cuenta con numerosas facilidades como una cancha de rugby al exterior con césped natural, gimnasio de 140 metros cuadrados, una sala de entrenamiento con equipamiento de élite, zonas de césped sintético y una cancha techada de parqué.

Allí desarrollan la recta final de su preparación para su debut en la máxima cita del deporte: tendrá su estreno el próximo 9 de septiembre a las 16 (hora de Argentina) frente a Inglaterraen el Stade Velodromede Marsella y la primera jornada será en la que más viajará el plantel argentino con 884 kilómetros desde la costa Oeste hacia el Sur. La segunda fecha frente a Samoa se disputará el viernes 22 del mismo mes a las 12.45 en el estadio Geoffroy Guichard en Saint-Étienne (a unos 640 kilómetros de la concentración).

La ubicación de la base de Los Pumas cobra más sentido en las últimas dos jornadas ya que ambos partidos se jugarán en la ciudad de Nantes, a 75 kilómetros de distancia. La fecha 3 protagonizará un duelo sudamericano al estar Chile del otro lado, el sábado 30 de septiembre a las 10 de la mañana,y Argentina cerrará el Grupo D contra Japón el viernes 8 de octubre a las 8. Los dos duelos serán albergados por el Stade de la Beaujoire, usual casa del FC Nantes de la Ligue 1.

Cabe destacar que la zona que integran Los Pumas se cruzará de manera directa en cuartos de final con el Grupo C que componen Gales, Australia, Fiji, Georgia y Portugal. Es decir, el ganador del D irá contra el segundo del C y el vencedor del C chocará con el segundo del D. En caso de acceder al grupo de los mejores ocho del certamen, los duelos mencionados anteriormente se disputarán el 14 y 15 de octubre nuevamente en Marsella. En tanto, en el Grupo A jugarán Nueva Zelanda, Francia, Italia, Uruguay y Namibia mientras que el B lo nutrirán Sudáfrica, Irlanda, Escocia, Tonga y Rumania.

Todos los partidos de la Copa del Mundo serán transmitidos en Argentina a través de la señal ESPN y en su plataforma Star+. Además, la TV Pública se encargará de pasar los duelos de Los Pumas por el canal de aire.

DÍAS Y HORARIOS DE LOS PUMAS EN EL MUNDIAL DE RUGBY DE FRANCIA 2023

• Fecha 1: Inglaterra vs. Argentina el sábado 9/9 a las 16 – Stade Velodrome (Marsella)

• Fecha 2: Argentina vs. Samoa el viernes 22/9 a las 12.45 – Stade Geoffroy Guichard (Saint-Étienne)

• Fecha 3: Argentina vs. Chile el sábado 30/9 a las 10 – Stade de la Beaujoire (Nantes)

• Fecha 4: Japón vs. Argentina el viernes 8/10 a las 8 – Stade de la Beaujoire (Nantes)

* Hora de Argentina y televisación de ESPN/Star+

LA LISTA DE LOS PUMAS PARA LA COPA DEL MUNDO

Forwards: Matías Alemanno, Eduardo Bello, Rodrigo Bruni, Agustín Creevy, Thomas Gallo, Francisco Gómez Kodela, Juan Martín González, Facundo Isa, Marcos Kremer, Tomás Lavanini, Pablo Matera, Julián Montoya, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Ignacio Ruiz, Joel Sclavi y Mayco Vivas.

Backs: Lautaro Bazán Vélez, Gonzalo Bertranou, Emiliano Boffelli, Martín Bogado, Mateo Carreras, Santiago Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Tomás Cubelli, Jerónimo De la Fuente, Juan Imhoff, Rodrigo Isgro, Juan Cruz Mallía, Matías Moroni, Nicolás Sánchez y Joaquín Oviedo.

