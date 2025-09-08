La antorcha encendida por las Promos dio Apertura a Tupungato Estudiantil 2025

Las chicas y los chicos comenzaron a celebrar septiembre con la alegría y energía de su juventud catapultada en el fuego que mantendrán prendido durante este mes y lo que reste del año donde se despiden de una etapa inolvidable.

Como símbolo de unión entre los estudiantes de los últimos años de nivel secundario la tarde del viernes pasado se realizó la tradicional maratón de estudiantes con antorchas encendidas por Av. Belgrano hasta el Poli Municipal “Francisco Rizzo”, donde los esperaban el equipo del Área de Juventudes junto a los profes de la Dirección de Deportes y Recreación de la Muni para guiarlos en una jornada recreativa de integración interpromos, que en equipos -segmentados por pulseras de colores- jugaron y también bailaron.

En el evento estuvieron presentes los Representantes Estudiantiles 2025, Reina Guadalupe, Virreina Felicitas, Rey Santiago, Virrey Bruno, Princesa Rosario y Príncipe Ismael y los nuevos candidatos de las instituciones educativas.

La Apertura comenzó a las 19h en la esquina de la Plaza departamental entre calle Mathons y Belgrano, acompañados por el Intendente Gustavo Aguilera y el Coordinador de Juventudes, Santiago Reyes. Desde ese punto de partida encendieron las antorchas los representantes de las promos, diseñadas -este año- especialmente por cada institución. Una vez con las llamas flameando empezaron su carrera por la avenida principal de la ciudad tupungatina, donde en diferentes intersecciones iban traspasando sus antorchas a otros compañeros o compañeras que continuaron el recorrido recto hasta calle Monseñor Fernández donde giraron a la izquierda en dirección oeste hacia la entrada del centro deportivo. Al ingresar al predio siguieron el trote por la pista de atletismo y luego unieron antorchas para encender la llama inaugural del mes del estudiante.

Después de ese momento, ya sentados en filas, recibieron sus cintas de colores a partir de las cuales se dividieron los grupos. Cada conjunto hizo salto en vallas unidos con cuerdas, equilibrio en rampa de madera que ofició de catapulta con un vaso de agua, carrera de embolsados y búsqueda de coincidencia entre una llave y la apertura de un baúl, donde había un rompecabezas para armar. Los ganadores fueron los del equipo rosado que recibieron como premio una totebag con la frase: “Con todo sino pa qué” que incluía mercha de Juventudes -vaso y libreta-.

El encuentro estuvo cargado de baile al ritmo de DJ Franco Fuligna que varió sus mezclas a pedido de los y las estudiantes en géneros musicales de pop, cumbia, cuarteto, folklore argentino -como gatos, chacarera- y boliviano (sayas y caporales).

El broche de oro fue el encuentro alrededor de las mesas, donde los equipos de la Municipalidad los esperaban con sándwiches y bebidas para recargar energías. Entre risas, música y charlas, como en toda juntada estudiantil, las promos dejaron encendida una llama que no sólo iluminará septiembre, sino también la amistad y los recuerdos que guardarán para siempre.

Fuente: PRENSA TUPUNGATO