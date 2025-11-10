Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 12, 2025

noviembre 12, 2025

La Banda Militar “Granadero Chepoya”, candidatas y el intendente encabezaron una emotiva Bendición de los Frutos junto al pueblo sancarlino

El acto, cargado de emoción y simbolismo, representó un gesto de gratitud y fe por los frutos de la tierra y el trabajo de los sancarlinos. La ceremonia fue encabezada por el intendente municipal Alejandro Morillas, acompañado por autoridades Municipales, reinas, virreinas y representantes de la tradición mendocina.

El Departamento de San Carlos, con gran marco de público, vivió el pasado viernes uno de los momentos más significativos del calendario vendimial: la Bendición de los Frutos, prólogo de la Fiesta Departamental de la Vendimia 2026 bajo el lema “Historia con alma de Tradición y Vendimia”.

Durante la noche se presentó a las candidatas al cetro vendimial 2026, representantes de distintos distritos del departamento, mientras la Banda Militar “Granadero Chepoya” acompañó con interpretaciones como “Canto a Mendoza” y “Virgen de la Carrodilla”, marco musical del ingreso de la Patrona de los Viñedos.

El golpe de reja y el brindis por el vino nuevo sellaron el encuentro con un mensaje de esperanza, unidad y celebración de las raíces sancarlinas. El evento culminó con un acto artístico folclórico.

Fuente: prensa San Carlos

