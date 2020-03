La bodega Zuccardi de San Carlos cierra sus puertas desde hoy y hasta nuevo aviso

Se trata de un medida preventiva para evitar el flujo y aglomeración de locales y turistas.

La bodega Zuccardi cerró sus puertas este miércoles. De esta manera, ya no queda abierta ninguna bodega en San Carlos, informaron desde el Municipio.

La medida se tomó a modo de prevención para evitar el flujo de personas y la concurrencia de turistas a la sucursal que está ubicada en el paraje Altamira.

En el día de ayer, Sandra Martelossi, directora de Secretaría de Cultura y Turismo del Municipio en comunicación con El Cuco Digital, había adelantado que se elaboró un decreto para actuar de manera preventiva en el sector público y privado ante el avance del coronavirus en el mundo.

“ Hemos estado buscando información para ver si hay turistas dando vuelta ,si están alojados o no. Sabemos que hay gente de Francia pero hace dos meses que están recorriendo el departamento en un motor home; además el domingo una alemana visitó el museo, pero también desde hace mucho que están acá. Por el momento no hemos tenido mucho problemas porque no tenemos turistas extranjeros alojados”.

“Empezaremos a tomar decisiones en lugares públicos y privados. Recién hoy se elaboró un decreto para frenar lo público y privado”.