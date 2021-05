La Cámara de Turismo del Valle de Uco contra el Cerro Punta Negra: “Ya fue evaluado negativamente”

por | May 12, 2021

La entidad emitió un comunicado de prensa para expresar su opinión sobre el proyecto que pretenden desarrollar en la Reserva Natural Manzano-Piuquenes.

En la Reserva Natural Manzano Piuquenes, ubicada en Tunuyán, la empresa Uco Los Tres Valles SRL, de Horacio Junco, (que en 2016 fue multada por avanzar sin el correspondiente estudio de impacto ambiental en la construcción de la hostería y el Club House, en el Cajón de Arenales) busca desarrollar un Master Plan que incluye 4 proyectos: Cerro Punta Negra, Manantiales, Portillo y Guanaquitas.

El Cerro Punta Negra sería el primero en llevarse a cabo, y por tal motivo, desde la secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial se convocó a una audiencia pública para el viernes 14 de mayo y, si bien no es vinculante, pondrá a consideración esta primera etapa del mega emprendimiento, principalmente lo que tiene que ver con el impacto ambiental en la zona.

La iniciativa ha generado gran controversia en los últimos días en la región, con posturas a favor y en contra, como es el caso de la Cámara de Turismo del Valle de Uco, que emitió un comunicado donde expresa que “no se puede permitir autorizar un emprendimiento que ya fue evaluado negativamente por organismos técnicos correspondientes”.

Más adelante, el documento que lleva la firma del presidente Carlos Martínez, detalla que “los prestadores turísticos aquí agrupados tienen al turismo como una actividad solidaria y asociativa, que derrama hacia todos los sectores de la economía local de manera continua y permanente, lo que ha conformado una red de servicios que le da a la región un valor extraordinario y de calidad creciente. Este proyecto, como muchos de los mega proyectos con los que hemos tenido que batallar y aún lo seguimos haciendo, como son los proyectos mineros, donde se habla de cifras exorbitantes en inversiones directas, puestos de trabajo de a miles, etc., etc., y que sabemos positivamente que no se llevan a cabo ni por aproximación, suena como uno más de los tantos”.

“Nuestro Valle de Uco es una región única y todo lo que allí suceda impacta directamente en sus comunidades de manera directa. Los mega proyectos tienen su lado bueno y no tanto y si estos últimos se miden con absoluto criterio científico y técnico, terminan siendo aún más nocivos para dichas comunidades”, agrega el escrito.

“De allí que nuestra opinión es que, darle un voto de confianza a este proyecto, implica aceptar desviaciones en lo legal y técnico a un informe que está viciado de errores, con intenciones quizás tendenciosas, a fin de que la sociedad lo acepte como la panacea a la crisis laboral y de oportunidades de oferta turística, cosa en la que estamos en total desacuerdo. De allí que no vemos viable un proyecto de estas características, en el modo planteado”.

Para finalizar, la Cámara de Turismo afirma que ellos son los más interesados en que el Valle de Uco tenga un “despegue fenomenal, pero sin sacrificar todo lo bueno que se ha venido haciendo hasta el momento en materia de cuidado del ambiente”.