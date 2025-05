La campaña de Castración y Vacunación de mascotas estará mañana en La Consulta

Se darán 10 turnos por persona.

La Municipalidad de San Carlos informó que mañana jueves, a las 8: 30 horas estará el operativo de la Campaña de Vacunación y Castración en La Consulta precisamente en el Polideportivo.

as que deseen castrar a sus perros deben llevar una manta, un ayuno de 8 horas (no deben ingerir agua ni comida), deben portar correa y bozal. Las hembras no deben estar en celo ni padecer obesidad.

Cabe destacar, que no se castraran caniches, ni sus cruzas y tampoco razas gigantes.

En tanto, los gatitos que sean llevados para castrar deben estar en una caja o canasto cerrado con una manta.