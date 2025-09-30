Facebook X-twitter Youtube Instagram

logo el cuco digital
logo el cuco digital

La Campaña de Vacunación de Mascotas llegará a La Consulta este jueves

(foto El Cuco Digital)
Será a las 09:00 horas.

La Municipalidad de San Carlos informó que la Campaña de Vacunación de Mascotas llegará al Microhospital de La Consulta este jueves 2 de octubre a las 09:00 horas.

Las personas que deseen castrar a sus perros deben llevar una manta, un ayuno de 8 horas (no deben ingerir agua ni comida), deben portar correa y bozal. Las hembras no deben estar en celo ni padecer obesidad.Cabe destacar, que no se castrará caniches, ni sus cruzas y tampoco razas gigantes.

En tanto, los gatitos que sean trasladados para castrar también deben ayunar 8 horas y deben estar en una caja o canasto cerrado con una manta.

