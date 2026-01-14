La Campaña Gratuita de Vacunación Antirrábica continúa su recorrido por Tupungato

El principal objetivo es que más dueños puedan acceder al operativo en diferentes puntos del departamento.

La Municipalidad de Tupungato informó que la Campaña Gratuita de Vacunación Antirrábica sigue avanzando en Tupungato con nuevos puntos de atención para que más familias puedan cumplir con la vacunación anual de sus mascotas.

Con el objetivo de facilitar el acceso, el operativo se despliega en distintos barrios y distritos, permitiendo que cada vecino pueda acercarse con su mascota al punto más cercano a su domicilio. La atención es por orden de llegada, de 8 a 12 horas.

Cronograma de vacunación

Semana del 14 al 16 de enero:

– 14 y 15 de enero: Gualtallary, entrada por calle El Abra

– 16 de enero: Cordón del Plata, Delegación Municipal

Semana del 21 al 23 de enero:

– 21 de enero: Anchoris, Plaza próxima al Centro de Salud

– 22 de enero: Anchoris, Plaza del barrio Brisas de Anchoris

– 23 de enero: San José, Playón Municipal

Requisitos

Las personas que asistan deberán llevar su mascota a vacunar mayor a 3 meses, las hembras no deben estar en período de gestación y el responsable que asista debe ser mayor de 18 años.

