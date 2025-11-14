La carne aumenta y se ha comenzado a importar desde Brasil

La última semana la carne vacuna subió entre un 7% y un 10% en algunos cortes.

La escasez de hacienda y la presión inflacionaria están abriendo paso a un nuevo fenómeno en Mendoza: la carne brasileña empieza a ocupar espacio en los mostradores, con precios sensiblemente más bajos que los argentinos.

Según la Cámara de Industriales de la Carne, ya se distribuyen bondiolas importadas desde Brasil, mientras que en los próximos días llegarán tres o cuatro contenedores de carne vacuna del frigorífico Swift, propiedad del grupo Minerva Foods.

“Es un excedente de exportación que se aprovecha para el mercado interno”, explicó José Rizzo, titular de la cámara, quien destacó que la apertura a las importaciones “ayuda a contener precios en un momento de escasa oferta”.

Las diferencias son claras: una bondiola brasileña se paga entre $4.700 y $5.500 por kilo más IVA, frente a los casi $10.000 del producto nacional. En el caso del bife ancho, el precio ronda los $14.000, un 20% menos que su equivalente local.

Los frigoríficos aseguran que se trata de una estrategia planificada ante un escenario de menor faena. “El negocio se organiza por semestres, y en el segundo suele faltar hacienda. Por eso decidimos anticiparnos”, señaló Mauricio Cicconi, jefe de ventas de Swift en Cuyo.

Las primeras cargas incluyen unas 80 toneladas de carne vacuna con cortes populares como nalga, vacío, cuadrada y peceto. Además, la carne brasileña ofrece cortes más grandes, ya que los animales faenados superan los 600 kilos, lo que amplía la oferta para el sector gastronómico.

Mientras tanto, en Mendoza los precios locales subieron otro 7% en la última semana, con aumentos promedio de $1.000 por kilo. El asado más demandado ya supera los $15.000, según relevamientos del sector.

La explicación del incremento combina tres factores: falta de terneros para engorde, malas condiciones climáticas que demoraron la salida del ganado y una demanda internacional sostenida, especialmente de Estados Unidos, que elevó su cuota Hilton.

