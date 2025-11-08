Facebook X-twitter Youtube Instagram

¡La Chaya de pavo más grande del país! San Carlos invita a disfrutar los sabores tradicionales

Será a las 20: 00 horas en el Sport Club de San Carlos.

La Municipalidad de San Carlos convoca a toda la comunidad a participar de una celebración que promete ser inolvidable: la segunda edición de la Chaya del Pavo más grande del país. Este evento, que fusiona cultura, tradición y sabores locales, se llevará a cabo este sábado 8 de noviembre a las 20 horas en el Sport Club San Carlos. Con un valor de entrada de $20.000.

En el marco de esta festividad, Victoria González será la representante del departamento de San Carlos en la elección de la Flor Departamental de la Tradición, un reconocimiento que destaca el compromiso con las raíces culturales y el espíritu comunitario. La participación de Victoria suma un componente emotivo y simbólico a esta edición, reafirmando el protagonismo de San Carlos en la promoción de sus valores tradicionales.

Para quienes deseen colaborar o recibir más información, distintas entidades del departamento están disponibles: Patricia Abrego en Club La Celia (2622-586441), Nancy Pérez en Chacón (2622-683064), Elías Abrego en La Consulta (2622-556819), Mónica Rodríguez en Pareditas (2622-405161) y Marina Oro en el Sport Club San Carlos (2622-510498).

