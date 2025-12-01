La comunidad de San Carlos junto autoridades celebraron el tradicional desfile Cívico Militar y Policial

En la presentación protocolar de tropas, el Teniente Primero Emanuel Juárez realizó la salutación formal al Mayor Alejandro Recalde, segundo jefe del Batallón de Ingenieros de Montaña 8 “Barreteros de Cuyo”, y al Intendente Municipal. La histórica calle principal de la Villa Cabecera volvió a convertirse en el escenario tradicional donde la banda militar y el paso de las instituciones recordaron la gesta emancipadora y el valor de la libertad en nuestra historia local.

San Carlos vivió una jornada colmada de emoción, orgullo y profundo sentido de pertenencia durante el tradicional Desfile Cívico, Militar y Policial, donde vecinos, instituciones y fuerzas vivas del departamento se reunieron para celebrar la identidad que caracteriza a estas tierras. Porque San Carlos es tierra de gente noble, de corazón solidario y espíritu incansable, una tierra que ha sabido sostener con orgullo la identidad de un pueblo que valora su cultura, su libertad y su vocación de servicio. Bajo ese espíritu se desarrolló un encuentro que volvió a fortalecer los lazos comunitarios y a honrar la historia que une a generaciones enteras.

El Intendente Municipal, Alejandro Morillas, dio la bienvenida a los presentes y agradeció la participación de autoridades del Ejército Argentino, Gendarmería Nacional, Policía de Mendoza, así como de representantes legislativos y ejecutivos departamentales y provinciales. También participaron autoridades eclesiásticas, educativas, de salud, miembros de entidades intermedias, centros tradicionalistas y agrupaciones gauchas.

Encabezaron el inicio del desfile la Reina y Virreina Departamental, la Flor de la Tradición, Clavel del Aire, la Reina Provincial de los Estudiantes y la Embajadora de la Ganadería, quienes dieron paso al desfile de las instituciones escolares, que demostraron una vez más el compromiso educativo y comunitario de cada rincón del departamento.

En su discurso, el Intendente Alejandro Morillas puso en valor la identidad de San Carlos y el espíritu colectivo que caracteriza a su gente, destacando que cada logro del departamento es fruto del compromiso diario de la comunidad. Señaló que su gestión trabaja con una visión clara: fortalecer las tradiciones, acompañar el crecimiento de cada distrito y promover un desarrollo equilibrado que garantice oportunidades para todos los sancarlinos. Remarcó la importancia de proteger los recursos naturales del departamento, especialmente el agua, reafirmando que San Carlos continúa defendiendo sus derechos y su territorio con firmeza. Además, subrayó que el municipio avanza en obras, proyectos y políticas públicas que buscan mejorar la calidad de vida y preservar la esencia cultural que hace de San Carlos un lugar único en la provincia.

Luego del paso de las autoridades y de las representantes departamentales y provinciales, comenzaron a desfilar las instituciones educativas del departamento. Participaron los CEPIs, escuelas primarias y secundarias. Más tarde lo hicieron las escuelitas de fútbol, la escuela de karate y la escuela de danza. La apertura del desfile de las Fuerzas Armadas estuvo a cargo de los Veteranos de Malvinas, quienes fueron recibidos con un respetuoso aplauso. Además, vecinos autoconvocados de San Carlos se hicieron presentes con una expresión en defensa del agua, acompañando la jornada. El desfile culminó con el tradicional paso de los centros tradicionalistas y agrupaciones gauchas, que dieron un cierre lleno de identidad y arraigo a la jornada.

Fuente; prensa Municipalidad de San Carlos