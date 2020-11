La comunidad llora la muerte de un joven docente: aún desde el hospital siguió en contacto con sus alumnos

Estaba internado por coronavirus.

Los docentes han sido otros de los grandes protagonistas de la pandemia. Han tenido que adaptar la enseñanza a la virtualidad y en otras ocasiones, acompañar desde la distancia a las trayectorias más débiles, que quedaron en desventaja en un ciclo lectivo marcado por la tecnología y el internet. Además debieron sortear sus propias dificultades y las clases se extendieron, y se siguen extendiendo, mucho más de lo que duraban dentro del aula.

Ejemplo de esta gran labor es César Paganini, querido docente del Valle de Uco, quien falleció en las últimas horas. El joven profesional trabajaba en escuelas secundarias de Tupungato y su prematura partida causó gran conmoción entre los vecinos y la comunidad educativa.

César contrajo Covid-19 y debió ser internado. Sin embargo, y desde el hospital, el profesor continuó en contacto con sus alumnos, haciendo devoluciones y corrigiendo. Incluso se encargó de subir las notas al GEM, procurando llegar con tiempo a cumplir con la tarea del cierre de las cátedras.

Pocas horas después de la última comunicación con los estudiantes, sus compañeros y directivos, su cuadro se agravó y finalmente falleció.

Daniela Benitez compartió la triste historia y destacó el arduo trabajo que llevan adelante los docentes sin un reconocimiento social ni remunerativo acorde a cambio. La mujer además publicó un video que César grabó en los primeros meses de la pandemia para enviarle ánimos a sus alumnos, y apuntó a los repudiables dichos del periodista de LV10, Marcelo Torrez, contra los docentes.

“Sr Marcelo Torrez,y a todos los que piensan como él, que los docentes queremos una cuarentena eterna para estar panza arriba….Les cuento una triste historia que comienza esta semana cuando un profe de la escuela donde soy directora avisa que esta internado con Covid 19 pero que igualmente iba a seguir corrigiendo y haciendo devoluciones a sus estudiantes… se tuvo contacto con el profe hasta el miércoles a la tarde donde subió notas al GEM, y contaba que estaba mejor y que de a poco iba a salir”, contó Daniela en Facebook.

“A las doce horas nos avisan de su complicación y tristemente unas horas después de su fallecimiento”.

“Yo no voy hacer referencia a otras profesiones, a los que hacen o no, soy una defensora docente, y que también reconozco muchos de nuestros errores, pero lo que no acepto, es que no reconozcan el arduo trabajo que hace cada docente para hacer posible la educación de cada uno de los niños y jóvenes de Tupungato, Mendoza, Argentina…Como directora doy fe que sin recursos tecnológicos, ni económicos se han dado clases.. los docentes han ido a ciber, pedido prestado internet, o han ido a un café si era necesario para poder dar sus clases… Muchos han y están enfermos de Covid u otra patología y siguen conectados…Siempre y como pudo cada docente intentó de alguna manera llegar a los estudiantes… se aprendió lo mismo que en la escuela?, no . Se aprendió de otra manera…Sin dudas nos resultó muy difícil, ya que para un docente ver la cara de sus alumnos permite conocer si entendio, si tiene algún problema o si está feliz…”, destacó la directora.

“Los docentes no estamos panza arriba, los docentes estamos dando clases desde un lugar que no es la escuela, sin día y horario fijo, aprendiendo como trabajar con la virtualidad”.

“En memoria de Cesar y de todos los docentes que perdieron su vida por el Covid 19 o cualquier otra enfermedad en estos tiempos, quiero que reconozcan la labor docente como se merece”, manifestó.

A principio de mes, durante su programa radial, Marcelo Torrez, lanzó fuertes comentarios contra los docentes cuando entrevistaba a la secretaria de SADOP, para abordar el tema del posible regreso a clases presenciales.

“Pareciera ( los docentes) que quieren la pandemia eterna, protestar desde sus casas, panza arriba…parece que no les interesa la educación de los chicos”, dijo el periodista mendocino, que recibió el repudio de miles de mendocinos en redes sociales.