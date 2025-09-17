La Consulta: dejó su moto en el hall de la casa y se la robaron mientras dormía

La vivienda está ubicada sobre calle Eleodoro Quiroga hacia el Este.

Minutos antes de las 7 de la mañana de este miércoles, personal policial fue puesto en alerta luego del robo de una moto Skua 200cc, que estaba estacionada en el hall de la propiedad. Personal de la Unidad de Investigaciones trabaja en el hecho.

Según lo denunciado por la víctima, un hombre de 56 años, la moto había quedado guardada en el hall de la propiedad en la noche del martes y en la madrugada de hoy constató el robo.

Por disposición del Ayudante Fiscal de turno, se dispuso el trabajo de personal de para que trabaje en el hecho.

Por otro lado, en la propia denuncia que realizó la víctima, aseguró que la propiedad no sufrió ningún tipo de daño y que el lugar donde estaba la motocicleta no había ninguna medida de seguridad.