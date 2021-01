La Consulta: entregaron su pedido de mercadería en otro domicilio y pide por favor que lo devuelvan

Se trata de ropa que había encargado para revender. La dueña aún no logra hacer el reclamo a la empresa de transporte, pero está esperanzada de que a quien le llegó por error, lo regrese.

Una joven emprendedora del distrito de La Consulta, San Carlos, dueña de Jazmín Indumentaria, pasa un momento angustiante debido a que su paquete de mercadería, por el cual invirtió una gran cantidad de dinero, fue entregado por error en otro domicilio y quien lo recibió, aún no lo devuelve.

Micaela Villafañe, la damnificada, hizo publica su situación a través de un posteo en las redes sociales, en el cual contó: “Hoy (por ayer) llegó un paquete en el transporte Andreani desde Bs As al rededor de las 14 o 15 hs. Tenía que llegar a mi casa, no llegó pero me comunicaron que ya lo habían entregado, en otro domicilio por equivocación del transporte y alguien se lo dejó aunque estaba a mi nombre…”.

Para obtener más detalles y colaborar en la difusión, El Cuco Digital se comunicó con Micaela, quien informó que “aún no puedo hacer ni siquiera el reclamo porque me dejan en espera. Estoy tratando de contactarme pero todavía nada. Supongo que se van a hacer cargo, pero lo que quería con lo que compartí en el Face es ver si la persona que se quedó con algo que no es suyo, se le ablanda el corazón y lo devuelve, así no pierdo tiempo con mi venta porque me sirve muchísimo”.

Seguidamente, en cuanto a la mercadería extraviada, la joven dijo que invirtió “casi 20 mil pesos que con esfuerzo he estado guardando con la venta de ropa anterior a este pedido. No me he dejado ni ganancias aún para poder llegar a un monto considerable y que me sirva para dejarme buena recompensa”.

Micaela deduce que al paquete lo han dejado cerca de su casa, “en el barrio Lemos o por la calle de mi casa, porque mi dirección es calle Lemos s/n, frente del Polideportivo de La Consulta”.

Para cerrar, la consultina añadió que “le sería de gran ayuda que aparezca y no esperar a que me tomen el reclamo y quieran devolverme el dinero, porque vaya a saber cuánto tiempo pase. Ojalá aparezca. Por lo menos que lo dejen afuera de mi casa no sé”.

Por cualquier información sobre el paquete, comunicarse al número 2622-6310362.