La Consulta: intentó robar y fue detenido por la víctima y un vecino hasta que llegó la policía

El hecho sucedió en el Loteo Arengue e intervino personal de Comisaría 41.

Minutos antes de las 5 de la madrugada de este lunes 22 de septiembre, personal policial de la Comisaría 41, fue alterado por un robo en un salón de eventos ubicado en el Loteo Arengue.

Al arribar al sitio indicado, el personal constató que la víctima junto con un vecino del lugar habían sorprendido al delincuente robando en el interior del salón y, tras una riña, lograron reducirlo y detenerlo hasta la llegada de los uniformados.

Al momento de la detención, se constató que la persona había ingresado a la propiedad luego de haber forzado la puerta de ingreso y ya había alcanzado a sacar una garrafa de 10 kilos y una bolsa con utensilios varios que había en el lugar. Esto pudo ser recuperado en las inmediaciones de la propiedad y devuelto al propietario.

Por autorización del ayudante fiscal, se ordenó el trabajo del personal de policía científica y el traslado del detenido que quedó a disposición de la oficina fiscal del valle de Uco.