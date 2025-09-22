Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 24, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 24, 2025

logo el cuco digital

La Consulta: intentó robar y fue detenido por la víctima y un vecino hasta que llegó la policía

FOTO EL CUCO DIGITAL
WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

El hecho sucedió en el Loteo Arengue e intervino personal de Comisaría 41.

Minutos antes de las 5 de la madrugada de este lunes 22 de septiembre, personal policial de la Comisaría 41, fue alterado por un robo en un salón de eventos ubicado en el Loteo Arengue.

Al arribar al sitio indicado, el personal constató que la víctima junto con un vecino del lugar habían sorprendido al delincuente robando en el interior del salón y, tras una riña, lograron reducirlo y detenerlo hasta la llegada de los uniformados.

Al momento de la detención, se constató que la persona había ingresado a la propiedad luego de haber forzado la puerta de ingreso y ya había alcanzado a sacar una garrafa de 10 kilos y una bolsa con utensilios varios que había en el lugar. Esto pudo ser recuperado en las inmediaciones de la propiedad y devuelto al propietario.

Por autorización del ayudante fiscal,  se ordenó el trabajo del personal de policía científica y el traslado del detenido que quedó a disposición de la oficina fiscal del valle de Uco.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Video. Otro relato salvaje en Tunuyán: chicas en patota le pegan con un casco a otra joven que no se defiende 

En fotos y videos: así se vivió la fuerte tormenta que azotó al Valle de Uco

Riña callejera en La Consulta: un hombre alcoholizado dañó el auto del otro

Libertad bajo fianza para el conductor que atropelló y mató a José Luis Nuñez en San Carlos

La Consulta: intentó robar y fue detenido por la víctima y un vecino hasta que llegó la policía

Fuerte temblor en Mendoza: 4,5 de magnitud ¿Dónde fue el epicentro?

A punta de pistola asaltaron a un hombre en la terminal de ómnibus de La Consulta

Tormenta con granizo provocó daños en San Carlos: 55 familias fueron asistidas tras el temporal

Hoy se cumple un año del fallecimiento de Amir : el joven que sufrió una caída en las dunas del Nihuil

Controles policiales en Tupungato: personas aprehendidas y secuestro de estupefacientes

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO