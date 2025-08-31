Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 31, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 31, 2025

logo el cuco digital

La Consulta: un árbol cayó sobre un auto que circulaba por calle Ejército Los Andes

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

El hecho sucedió en horas de la tarde del sábado.

Las lluvias y las fuertes ráfagas de viento,  que se registraron durante la tarde y noche del sábado, provocaron complicaciones  en prácticamente toda la provincia de Mendoza.

En el departamento de San Carlos, más precisamente en el distrito de La Consulta, un árbol de gran porte cayó sobre un auto que circulaba por calle Ejército de Los Andes y Barros.  Afortunadamente, no hubo que lamentar víctimas fatales ni heridos. 

Por el hecho trabajó personal de Bomberos Voluntarios de San Carlos, que pudieron sacar el rodado y liberar nuevamente el tránsito en la zona.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Docentes de la Escuela Normal de Tunuyán, denuncian recibir tratos inapropiados por parte de los directivos y padres de los alumnos

Desesperado pedido de auxilio de la esposa del Oso: teme por su vida y la de sus pequeños hijos

Perdió a su marido en un accidente en Tupungato y ahora se queda sin casa: la Justicia tiene estancada la investigación

Estos son los principales candidatos en el Valle de Uco a concejales para las próximas elecciones de octubre

El caballo Don Nelson fue sacrificado y su propietario lo despidió con emotivas palabras

¡Se terminó la espera! Arranca la Semana Estudiantil en San Carlos: mirá aquí el fixture completo

Detienen a un hombre en Tunuyán: andaba “muy pancho” por la calle y tenía un pedido de captura

Se viene la tormenta de Santa Rosa, pero en lugar de nieve podría caer granizo

Grave accidente en Tunuyán: un conductor alcoholizado chocó contra un acoplado

Robaron una casa en El Cordón del Plata: los delincuentes habrían ingresado por una ventana

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO