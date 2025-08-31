La Consulta: un árbol cayó sobre un auto que circulaba por calle Ejército Los Andes

El hecho sucedió en horas de la tarde del sábado.

Las lluvias y las fuertes ráfagas de viento, que se registraron durante la tarde y noche del sábado, provocaron complicaciones en prácticamente toda la provincia de Mendoza.

En el departamento de San Carlos, más precisamente en el distrito de La Consulta, un árbol de gran porte cayó sobre un auto que circulaba por calle Ejército de Los Andes y Barros. Afortunadamente, no hubo que lamentar víctimas fatales ni heridos.

Por el hecho trabajó personal de Bomberos Voluntarios de San Carlos, que pudieron sacar el rodado y liberar nuevamente el tránsito en la zona.