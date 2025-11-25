La copa en Tunuyán: Mario “Lechuso” Torres y Dominic Quiroga se destacaron en las Destrezas Criollas provinciales

La victoria fue en Junín.

El departamento de Tunuyán vuelve a brillar en el mapa provincial, esta vez gracias al talento intergeneracional de Mario Torres, conocido como el “Lechuso”, y Dominic Quiroga, de apenas 10 años. Juntos, lograron conquistar la copa en las Destrezas Criollas provinciales, representando con orgullo al Valle de Uco.

Desde la Agrupación Gaucha de Tunuyán, en comunicación con El Cuco Digital, destacó el esfuerzo y la dedicación de ambos jinetes, quienes compitieron en Junín y se sumaron a la agrupación de Coquimbito para participar en esta tradicional disciplina que honra la cultura gaucha mendocina.

Además, se expresó un especial agradecimiento a la familia Gómez, en particular a Nelson y José Gómez, por el traslado de los caballos que hicieron posible esta participación.