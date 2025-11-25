Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 25, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 25, 2025

logo el cuco digital

La copa en Tunuyán: Mario “Lechuso” Torres y Dominic Quiroga se destacaron en las Destrezas Criollas provinciales

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

La victoria fue en Junín.

El departamento de Tunuyán vuelve a brillar en el mapa provincial, esta vez gracias al talento intergeneracional de Mario Torres, conocido como el “Lechuso”, y Dominic Quiroga, de apenas 10 años. Juntos, lograron conquistar la copa en las Destrezas Criollas provinciales, representando con orgullo al Valle de Uco.

Desde la Agrupación Gaucha de Tunuyán, en comunicación con El Cuco Digital, destacó el esfuerzo y la dedicación de ambos jinetes, quienes compitieron en Junín y se sumaron a la agrupación de Coquimbito para participar en esta tradicional disciplina que honra la cultura gaucha mendocina.

Además, se expresó un especial agradecimiento a la familia Gómez, en particular a Nelson y José Gómez, por el traslado de los caballos que hicieron posible esta participación.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Conmoción en el Valle de Uco: falleció el policía que chocó contra un caballo en Colonia Las Rosas

Dos policías heridos tras chocar contra un caballo en la ruta 92 en Colonia Las Rosas

Se encuentra muy grave uno de los policías que chocaron con un caballo en la ruta 92

Un hombre de 70 años fue detenido por conducir con un alto nivel de alcohol: ocurrió en San Carlos

Dos jóvenes heridos tras colisionar en moto contra una camioneta en Vista Flores

Robaron una camioneta durante la noche en Tupungato

Accidente fatal: cómo está la auxiliar de Policía que resultó herida y qué pasó con el caballo

El empresario Juan Roth evoluciona favorablemente tras su accidente: “se encuentra con muy buen ánimo”

Videos: el último adiós para Agustín Sosa, el policía que murió tras accidentarse en Tunuyán

Tupungato: llego a su panadería y se percató que le robaron dinero, una garrafa y un celular

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO