La CORENAVE, junto a María Laura Micames, piden suspender los actos vendimiales en reclamo por la 7722

La comisión lo hizo a través de un comunicado posteado en las redes sociales. Por su parte la COREV, de San Carlos, ya solicitó al intendente suspender la fiesta de ese departamento. La palabra de la Reina Nacional de la Vendimia.

Tras la decisión del Gobierno de Mendoza de promulgar las modificaciones de la ley 7.722, reinas actuales y de mandato cumplido de la Fiesta de la Vendimia se han sumado al reclamo popular y solicitan a través de un comunicado posteado en las redes sociales, que no se realice ningún acto vendimial previsto para el 2020 hasta que no se de marcha atrás con la reforma.

“SIN AGUA NO HAY VENDIMIA” reza el escrito de la Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia (CORENAVE), el cual además invita a los departamentos a que adhieran a la medida.

Comunicado completo CORENAVE

“Desde la Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia nos unimos al pedido del pueblo de Mendoza que se ha manifestado en contra de las modificaciones a la #Ley7722, que regula la actividad minera en la misma.

Haciendo caso omiso al reclamo de la marcha más grande de la historia en la Provincia, el Gobierno a decidido promulgar las modificaciones igual,pasando por arriba de los mendocinas y mendocinos que pacíficamente pidieron el veto.

Frente a la negativa por parte del Gobernador, Rodolfo Suárez para retrotraer la modificación que habilita el uso de contaminantes, como cianuro o ácido sulfúrico, y el rechazo a la protesta, creemos necesario y urgente, solicitar no se realicen ningun acto previsto para la Vendimia 2020, hasta que se de marcha atrás con esta reforma que pone en peligro nuestro recurso más preciado que es el Agua.

Si no es así, entendemos no hay nada que festejar y por ende SIN AGUA NO HAY VENDIMIA.

Solicitamos a los Departamentos se adhieran a esta medida para poder levantar la voz, exigir el cuidado de nuestros recursos naturales, y establecer políticas públicas reales que defiendan al medio ambiente.

Las discusiones sobre la matriz productiva son importantes y totalmente válidas, pero nunca a costa del pueblo.

¡El agua de Mendoza no se negocia!

Tras ello, la Comisión de Reinas de la Vendimia de Mandato Cumplido de San Carlos (COREV) apoyó la moción y pidió al intendente municipal suspender la celebración en ese departamento.

Comunicado completo COREV

“La Comisión de Reinas de la Vendimia de Mandato Cumplido de San Carlos (COREV) Repudia enérgicamente la Modificación de la Ley 7722, Guardiana del Agua.

Por este motivo, creemos necesario y urgente solicitar al Señor Intendente de San Carlos, Rolando Scanio, que suspenda todos los actos previstos para la Vendimia 2020 hasta tanto se dé marcha atrás con esta reforma que pone en peligro la matriz productiva de Mendoza y el recurso natural más preciado que tenemos que es el AGUA.

Consideramos que Mendoza no tiene nada que festejar…ya que sin agua, no hay Vendimia.

Instamos a todas las Comisiones de Reinas de Mandato Cumplido de la Vendimia en los diversos Departamentos de la Provincia a que adhieran a nuestra solicitud y tomen idéntica determinación.

¡El agua de Mendoza no se negocia!

La palabra de María Laura Micames

La joven, Reina Nacional de la Vendimia 2019-2019 por el departamento de San Carlos, en dialogo con El Cuco Digital ratificó el pedido realizado desde la Comisión de Reinas Nacionales y sobre ello expresó: “En conjunto con la CORENAVE solicitamos que se suspendan todas las actividades de Vendimia por el momento; no estamos ajenas a lo que está pasando hoy en Mendoza (…) Mi postura es esta, a favor del agua pura, en contra de las modificaciones de la ley 7722”, aseveró la oriunda de La Consulta.

Seguidamente la soberana mendocina manifestó que “si el pueblo quiere que se suspenda la Vendimia así será; yo también lo quiero. No es algo menor lo que estamos viviendo hoy en Mendoza, es muy triste lo que está pasando y no nos están escuchando lamentablemente (…) si suspender las actividades vendimiales va a ser un tipo de protesta para ser escuchados voy a estar con el pueblo. El pueblo me eligió a mí cuando necesite de ellos y hoy estoy con ellos si necesitan de mí. Ya se suspendió la fiesta del Agua y del Orégano y me parece perfecto”, argumentó enérgicamente la oriunda de La Consulta.

Por último, María Laura informó que el pedido, tal como se detalla anteriormente, fue realizado a través de las redes sociales pero no de manera formalizada al Gobierno provincial, pero adelantó que están trabajando en ello.