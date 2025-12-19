“La culpa no es del chancho”: dos cerdos ocasionaron un accidente en una ruta de La Consulta

El siniestro vial se produjo durante la madrugada sobre calle Ejército de Los Andes.

Frente la finca Mastrabassi, un Peugeot 408, que circulaba de este a oeste sobre ruta Ejército de Los Andes, impactó contra dos cerdos que se le atravezaron.

El hecho ocurrió cerca de las 5:25 de la mañana y el vehículo era conducido por un hombre de 48 años de edad.

Según indica la información, el conductor al encontrarse de forma repentina con los animales, atropelló a uno de ellos y perdió el dominio del auto, impactando contra el guardarraíl, para finalmente quedar detenido en el centro de la calzada.

El accidente fue encuadrado como un caso de lesiones culposas y por el momento se desconoce la procedencia de los animales.