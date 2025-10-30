La danza vuelve a vibrar en el Auditorio Municipal de la mano de Najla y Caporales Aires de mi Tierra

La iniciativa forma parte de un programa que promueve la difusión de distintas disciplinas artísticas locales, ofreciendo un espacio gratuito para el encuentro entre artistas y público. Cada función propone un recorrido por estilos y tradiciones que reflejan la diversidad cultural del departamento.

El próximo domingo 2 de noviembre, el escenario del Auditorio Municipal de Tunuyán se llenará de ritmo y expresión con una nueva fecha del Ciclo Cultural de Danza. En esta oportunidad, se presentarán Najla y Caporales Aires de mi Tierra, compartiendo su arte con toda la comunidad.

La invitación está abierta para quienes deseen disfrutar de una noche de talento. El espectáculo dará inicio a las 20 horas y las entradas podrán adquirirlas en las academias participantes.