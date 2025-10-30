Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 1, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 1, 2025

logo el cuco digital

La danza vuelve a vibrar en el Auditorio Municipal de la mano de Najla y Caporales Aires de mi Tierra

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

La iniciativa forma parte de un programa que promueve la difusión de distintas disciplinas artísticas locales, ofreciendo un espacio gratuito para el encuentro entre artistas y público. Cada función propone un recorrido por estilos y tradiciones que reflejan la diversidad cultural del departamento.

El próximo domingo 2 de noviembre, el escenario del Auditorio Municipal de Tunuyán se llenará de ritmo y expresión con una nueva fecha del Ciclo Cultural de Danza. En esta oportunidad, se presentarán Najla y Caporales Aires de mi Tierra, compartiendo su arte con toda la comunidad.

La invitación está abierta para quienes deseen disfrutar de una noche de talento. El espectáculo dará inicio a las 20 horas y las entradas podrán adquirirlas en las academias participantes. 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Elecciones. Estos son los resultados provisorios en Valle de Uco: quiénes entrarían como concejales

Finalizó la votación: votó el 71,5 % del padrón electoral 

Estos son los nuevos concejales que tendrá Tunuyán tras el resultado de las elecciones

Ante la llegada de viento Zonda, recomendaciones para prevenir accidentes

Robaron una cosechadora de ajo de una finca en San Carlos

Un oriundo de San Carlos, fue detenido en Río Negro tras ser condenado por abuso sexual y fugarse

Llega a Tunuyán, “CAR MET” un encuentro para los amantes de autos

Una captura, varios demorados y la recuperación de bicicletas durante el fin de semana en Tupungato

Estos son los nuevos concejales que tendrá Tupungato tras el resultado de las elecciones

Un menor de edad robó una bicicleta en Tupungato y la policía lo pudo atrapar: fue entregado a sus progenitores

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO