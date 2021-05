La deliberación del juicio por Norma Carleti continuará mañana y el jurado será encapsulado en un hotel

por | May 14, 2021

Así lo confirmaron desde el Poder Judicial. Este sábado se podría conocer la sentencia para los cuatro imputados.

La deliberación del juicio por el crimen de Norma Carleti- ocurrido en 2018 en Tunuyán- continuará mañana. Tras más de 9 horas de debate, el jurado aún no logra consensuar un acuerdo para determinar el veredicto que definirá el destino de los cuatro acusados.

La causa tiene como imputados a Leonardo Hisa (esposo de la víctima), por el delito de Femicidio, Homicidio Calificado por el Vínculo y Homicidio Calificado por ser cometido por precio o Promesa Remuneratoria en calidad de Instigador; Juan Carlos Guerrero, por el delito de Homicidio Calificado por el Vínculo y Homicidio Calificado por ser cometido por precio o promesa remuneratoria en concurso ideal, en calidad de partícipe primario; y sus hijos, Kevin y Alexis Guerrero, ambos por el delito de Homicidio Calificado por el Vínculo y Homicidio Calificado por ser cometido por precio o promesa remuneratoria en concurso ideal, en calidad de coautor.

Según informó Martín Ahumada, jefe de Prensa del Poder Judicial, el proceso deliberativo continuará mañana sábado y el jurado será encapsulado. Los miembros serán acompañados por personal policial hasta un hotel de Tunuyán, donde se han puesto a disponibilidad 15 habitaciones para que puedan pernoctar.

De acuerdo a la ley de juicio por jurados, todos los miembros deben llegar un veredicto unánime. En caso de que 11 jurados estén de acuerdo en la culpabilidad de un acusado y 1 jurado no (a lo que se le llama jurado estancado) se le preguntará al fiscal si quiere volver a hacer otro juicio para ese imputado solamente; si el fiscal dice no porque considera que el pueblo de Tunuyán se expresó y que no va a volver a acusar, el imputado queda absuelto.