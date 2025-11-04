La DGE informó que inició el período de recuperación de saberes en el secundario

Las instituciones deberán informar modalidad y horarios disponibles. Esta destinado a todos aquellos que adeudan materias, incluso egresados que deban alguna asignatura.

La Dirección General de Escuelas (DGE) comunica que ya comenzó el período de recuperación de saberes para estudiantes de nivel secundario con espacios curriculares pendientes de aprobación, libres por equivalencias, y para egresados y egresadas. La instancia se extenderá hasta el 28 de noviembre.

El período de recuperación de saberes posibilita aprobar las materias adeudadas. Cada escuela organiza las actividades necesarias para que los estudiantes logren el egreso efectivo

Al respecto, autoridades de la DGE resaltaron que se trata de un período de recuperación formativa y continua, para la cual cada institución organiza y desarrolla su modalidad para que los estudiantes o egresados puedan rendir o para acompañarlos en esa trayectoria adeudada.