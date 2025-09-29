La DGE informó que se abrirán las inscripciones para salas de 3, 4 y 5 años del Nivel Inicial 2026

El objetivo es garantizar el derecho a la educación de niñas y niños en las distintas etapas. El cronograma arranca el próximo 6 de octubre.

La Dirección General de Escuelas (DGE) informa a la comunidad el cronograma y los requisitos para realizar las inscripciones al nivel Inicial y comenzar con los trayectos escolares 2026.

Instancias de inscripción

Primera instancia

Lunes 6 al jueves 9 de octubre: las escuelas enviarán un comunicado a las familias para que los adultos responsables confirmen la continuidad del niño o niña en la institución durante 2026.

Lunes 13 al miércoles 15 de octubre: transición directa en GEI para las familias que ratifiquen el lugar en sala de 3 y 4 años cursadas en 2025.

Segunda instancia

Primera etapa (prioridad: hermanos de estudiantes y niños con Certificado Único de Discapacidad): jueves 16 y viernes 17 de octubre, preinscripción a cargo de los adultos responsables.

Segunda etapa (prioridad: hijos de personal docente y no docente; hermanos de estudiantes del primario con el que articula; niños y niñas de CEPI vinculados a JIE, JIN y JIA, con domicilio en el radio de la escuela): viernes 24 al jueves 30 de octubre, preinscripción a cargo de los adultos responsables.

Tercera instancia

Martes 18 al jueves 20 de noviembre: preinscripción de nuevos aspirantes con domicilio cercano a la escuela (debidamente certificado), con domicilio laboral del adulto responsable o por elección familiar.

Cuarta instancia

Martes 9 al viernes 12 de diciembre: asignación de bancos disponibles desde las supervisiones para quienes no obtuvieron lugar en instancias anteriores.

Quinta instancia

Durante febrero de 2026: desde la Dirección de Educación Inicial se ubicarán a los niños y niñas que aún no tengan banco, de acuerdo con las vacantes disponibles en la provincia.

Fechas destacadas

Lunes 10 al viernes 14 de noviembre: publicación en carteleras escolares de los listados de inscriptos.

Miércoles 3 al viernes 5 de diciembre: publicación del total de vacantes otorgadas.

Requisitos de inscripción

Tener 3, 4 o 5 años cumplidos al 30 de junio de 2026 inclusive.

Sala de 3 años: nacidos entre el 1 de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023.

Sala de 4 años: nacidos entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022.

Presentar DNI (original y fotocopia) y partida de nacimiento.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza