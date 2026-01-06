La DGE introduce cambios en el nivel primario ¿Cuáles son?

A partir de ahora cada grado vuelve a establecerse como una unidad pedagógica.

La Dirección General de Escuelas de la Provincia de Mendoza informa la implementación de una nueva resolución (Resol-2025-6790-GDEMZA-DGE.), que introduce cambios en la organización pedagógica del Primer Ciclo del Nivel Primario, a partir de los estudiantes que inicien primer grado en el ciclo lectivo 2026.

La medida establece que deja de aplicarse la unidad pedagógica como criterio organizador exclusivo, habilitando el trabajo y la acreditación individualmente por año escolar. Este cambio tiene como objetivo principal fortalecer las trayectorias escolares, garantizando que todos los niños y niñas accedan a aprendizajes reales, significativos y de calidad en cada grado.

¿Qué significa este cambio?

Hasta ahora, la unidad pedagógica organizaba los primeros años del nivel primario como un bloque. A partir de esta actualización, cada grado vuelve a constituirse como una unidad pedagógica en sí misma, lo que permitirá acompañar de manera más precisa los procesos de aprendizaje de cada estudiante.

Los niños y niñas que alcancen los niveles de logro esperados al finalizar el ciclo lectivo continuarán su trayectoria escolar normalmente en el grado siguiente. En los casos en que se presenten dificultades, las escuelas deberán implementar estrategias de acompañamiento durante todo el año, utilizando todos los recursos y programas disponibles.

Más acompañamiento, más oportunidades de aprendizaje

La resolución pone el foco en el acompañamiento pedagógico sostenido, especialmente en los procesos de alfabetización en lengua y matemática. Durante el ciclo lectivo, las instituciones educativas deberán ofrecer dispositivos de apoyo, fortalecimiento e intervención temprana, ajustados a las necesidades de cada estudiante.

Solo cuando, habiéndose brindado todas las oportunidades de aprendizaje durante el año, los saberes no hayan sido consolidados, los estudiantes participarán en los períodos de intensificación de saberes previstos en diciembre, febrero y/o marzo, con el propósito de afianzar los aprendizajes pendientes.

Una base sólida desde el Nivel Inicial

Este cambio en el Nivel Primario se apoya en el fortalecimiento sostenido del Nivel Inicial, que, en concordancia con las políticas jurisdiccionales de alfabetización, ha consolidado una base pedagógica sólida mediante la implementación de aprendizajes base y sugerencias metodológicas en la totalidad de los jardines. Este trabajo permitió una alta alineación de los proyectos educativos institucionales con los criterios de alfabetización temprana. Asimismo, la ampliación progresiva de la cobertura de la escolarización temprana, particularmente en sala de 3 años, ha contribuido a prevenir discontinuidades y fragmentaciones posteriores en las trayectorias educativas.

La medida reafirma el compromiso del sistema educativo provincial con una escuela primaria que acompaña, interviene a tiempo y cuida las trayectorias escolares, poniendo a los aprendizajes en el centro y garantizando el derecho a la educación de todos los niños y niñas.

Una escuela primaria que garantiza aprendizajes para el futuro

Este nuevo marco reafirma el rol central del nivel primario como tramo estratégico del sistema educativo, con la responsabilidad y la posibilidad concreta de garantizar los aprendizajes esenciales en lengua y matemática, asegurando que los estudiantes ingresen al nivel secundario con los saberes fundamentales necesarios. Estos aprendizajes constituyen los pilares de trayectorias escolares sólidas, que permitan a cada estudiante desarrollar al máximo sus capacidades, sostener su continuidad educativa y ampliar sus posibilidades de crecimiento personal y de inserción plena en la sociedad.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza