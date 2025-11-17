La DGE lanzó los C.E.P.A.S para que jóvenes y adultos concluyan el secundario

Se pretende articular la formación académica con la oferta laboral existente.

La Dirección General de Escuelas (DGE), renovó su oferta educativa para jóvenes y adultos en la provincia. Mediante una nueva resolución, oficializó la creación de los Centros de Educación Profesional para Adultos de Nivel Secundario (C.E.P.A.S.), una figura educativa innovadora que integra la finalización del nivel secundario con la obtención de una formación profesional específica de alta demanda.

Dos nuevas oportunidades profesionales

La medida responde a la necesidad de fortalecer las políticas de terminalidad educativa, especialmente considerando que un 33% de los trabajadores ocupados en Mendoza tienen estudios secundarios incompletos, según datos del INDEC.

Los C.E.P.A.S. implementarán dos nuevas e importantes ofertas curriculares, ambas con doble titulación:

Bachiller Profesional en Diseño Multimedial con certificación en Creador/a de Contenidos Digitales.

Bachiller Profesional en Turismo y Hotelería con certificación en Coordinador/a Turístico/a y Organizador/a de Operaciones Hoteleras.

Estas propuestas buscan articular la formación académica con las necesidades del mercado laboral, un enfoque que fue consultado y altamente aprobado (94,8% de aceptación) por los propios estudiantes de la Modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (EPJA).

¿Cómo funcionarán los C.E.P.A.S.?

Los nuevos centros se gestarán a partir de una reestructuración de recursos. Tomarán como base las estructuras de los actuales Centros de Educación de Nivel Secundario (CENS), utilizando sus recursos humanos, y complementarán su formación profesional con entornos y equipamiento de los Centros de Capacitación para el Trabajo y Formación Profesional (CCT/FP).

Enfoque integrado: la propuesta combina conocimientos del secundario con trayectos formativos concretos en oficios.

Flexibilidad y adaptación: la oferta formativa será flexible, permitiendo modificar los diseños curriculares según las necesidades del contexto y el sector profesional. Los cargos y horas docentes serán asignados bajo la figura de “proyecto” para asegurar esta adaptabilidad.

Titulación con validez nacional: la DGE encomendó la inscripción de los C.E.P.A.S. en el Registro Federal de Instituciones de Educación Técnico Profesional (RFIETP) del INET, asegurando que las titulaciones de Nivel Secundario y las certificaciones profesionales tengan validez en todo el país.

