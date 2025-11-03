Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 3, 2025

noviembre 3, 2025

La DGE realizará un relevamiento sobre convivencia escolar en el nivel secundario

La implementación se llevará a cabo durante la primera semana de noviembre, a través de un formulario on-line. Los datos serán procesados por equipos de la Dirección de Acompañamiento Escolar en articulación con Conicet.

Entre el lunes 3 y el viernes 7 de noviembre, la Dirección General de Escuelas (DGE) dará comienzo a un relevamiento a gran escala sobre la convivencia en el Nivel Secundario de escuelas orientadas, técnicas y de jóvenes y adultos.

Este estudio, desarrollado por la Subsecretaría de Educación a través de la Dirección de Acompañamiento Escolar (DAE) y destinado a supervisores, directores y docentes, busca construir un diagnóstico situado, basado en evidencia, sobre el estado de las relaciones interpersonales, el clima escolar y las problemáticas de acoso y ciberacoso en las escuelas. Los resultados serán procesados por Conicet y la DAE.

El objetivo es recuperar las miradas de quienes habitan la escuela desde distintos roles para construir un diagnóstico que no sea meramente descriptivo, sino que también oriente la acción y futuras intervenciones.

Los resultados estarán disponibles a partir del receso de verano y servirán como insumo, anclado en evidencia y conocimiento territorial, para la planificación del ciclo lectivo 2026.

Fuente: prensa Gobierno de Mendoza

