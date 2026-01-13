La DGE trabajará en un plan de integración tecnológica en escuelas técnicas orientadas

Treinta escuelas serán las seleccionadas en una prubea piloto durante el 2026.

La Dirección General de Escuelas (DGE) implementará a partir del ciclo lectivo 2026 el programa Aulas Edutec, con el fin de darle continuidad, fortalecer y optimizar los aprendizajes generados desde los entornos virtuales en el nivel secundario orientado y acompañando los trayectos escolares. Desde el gobierno escolar destacaron que, mediante la Resolución 6725, se llevará adelante la refuncionalización de las aulas virtuales del nivel para dar igualdad de oportunidades y equidad de acceso a la tecnología a estudiantes y docentes.

Esta nueva acción educativa operará bajo la responsabilidad técnica del Instituto Provincial de Administración Pública (IPAP) y trabajará en articulación con la Dirección de Educación Secundaria. La propuesta comenzará con una prueba piloto con cerca de 30 escuelas para monitorear y ajustar detalles que vayan surgiendo durante su desarrollo en 2026. También, durante el próximo ciclo lectivo se comenzará con el diseño de las aulas virtuales, como proyecto piloto en 50 escuelas secundarias orientadas de la provincia.

Aulas Edutec reflejará la universalización e integración tecnológica de las aulas virtuales en el marco de las políticas educativas implementadas por el gobierno provincial. Este programa deberá garantizar el diseño y la producción de material pedagógico digital destinado a las aulas virtuales del nivel secundario orientado, actualización permanente de la plataforma Escuela Digital Mendoza y capacitación y formación docente.

“Se establecerán nuevas funciones para los docentes que venían integrando el programa, ya que deberán diseñar recursos didácticos digitales, configurar las aulas virtuales y acompañar a los docentes de cada una de las escuelas que se van sumando al programa que se implementara de manera modular y escalar”, informaron desde la DGE.

“Serán convocados en primera instancia los docentes que formaron parte del programa Aulas Virtuales para la Escolarización Protegida (AVEP), quienes deberán acreditar conocimiento a través de una evaluación de competencias digitales a cargo del IPAP que previamente realizará una capacitación para los participantes”, agregaron desde el gobierno escolar.

Es importante destacar que se formará un equipo interdisciplinario en torno a este programa que asistirá todas las necesidades propias del nivel educativo obligatorio. “De esta manera, en el corto y mediano plazo, las escuelas secundarias orientadas contaran con acceso a sus aulas virtuales configuradas con contenidos pedagógicos mediados. Los docentes que participen acompañaran a los equipos directivos de las escuelas con el fin de facilitar el uso y apropiación del recurso educativo”, agregaron desde la DGE.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza